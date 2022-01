Her i London er det første uge uden masker og en række restriktioner. Det føles skønt at være tilbage til noget, der minder om normalitet.

Danmark følger allerede næste uge det britiske eksempel, og håbet er naturligvis, at det er sidste gang, vi skal putte de forbandede masker på, og vel også, at der på sigt bliver mindre brug for vaccinerne – altså at pandemien stille og roligt er ved at brænde ud.

Men vaccinekrigen har aldrig været mere intens og mere grøftegravende end netop nu.

For Rafael Nadal og Daniil Medvedev, finalisterne i Australian Open, var det svært ikke at forholde sig til problematikken omkring Novak Djokovic, og om, hvorvidt han ville have været i finalen, havde han altså fået lov at spille. Djokovic-balladen er langtfra overstået. Der kommer nye Grand Slams og lignede dilemmaer.

For selvom covid i vores del af verden, nu er på tilbagetog, i hvert fald hvad gælder død og alvorlig sygdom, så vil vaccinedebatten være her længe endnu.

Neil Young og Joe Rogan er midtpunkter i en bitter strid om covidvacciner Foto: ALICE CHICHE, CARMEN MANDATO Vis mere Neil Young og Joe Rogan er midtpunkter i en bitter strid om covidvacciner Foto: ALICE CHICHE, CARMEN MANDATO

For det første er det jo desværre ikke givet, at der ikke kommer en led, ny covidvariant, for det andet så er store dele af verden endnu ikke vaccineret. Hvad gælder os, ja, så står vi allerede snart med dilemmaet, om man igen skal lade sig vaccinere en fjerde gang, selv hvis covid ikke længere er en reel fare for liv og helbred?

Flere af mine venner siger, at de ikke har til sinds at tage endnu en runde vaccine. Jeg har også venner, der slet ikke er vaccinerede, og derfor er vi altså lige gode venner alligevel. Selv vil jeg takke ja, hvis jeg bliver spurgt om et nyt skud, men jeg forstår godt argumentet mod.

I USA koger en debat om covid-19-vacciner lige nu i medieverdenen. Den legendariske sanger og sangskriver Neil Young har nemlig ladet forstå, at han ikke længere vil have sin musik spillet på Spotify, så længe de streamer komikeren og kommentatoren Joe Rogans ugentlige podcast. Det har sat Spotify i en slem kattepine, for de har betalt 100 millioner dollar for at have eneret til Joe Rogan, og denne podcast er en af verdens allermest aflyttede.

Derfor fjerner Spotify nu al Neil Youngs musik fra deres platform, hvilket for mig personligt er et meget stort tab. Jeg er inkarneret Neil Young-fan, og da jeg har taget cd og pladespiller ned for år tilbage, og stort set kun får min musik fra Spotify, så kan jeg pludselig ikke længere høre noget af min yndlingsmusik.

Novak Djokovic var udskældt i Australien, men er netop blevet udnævnt til æresborger i byen Budva i Montenegro. Foto: STEVO VASILJEVIC Vis mere Novak Djokovic var udskældt i Australien, men er netop blevet udnævnt til æresborger i byen Budva i Montenegro. Foto: STEVO VASILJEVIC

Opgøret mellem Young, Rogan og Spotify har allerede delt vandene med WHO og en række markante kunstnere, der støtter op om Neil Young på den ene side, og med andre prominente navne på Joe Rogans side.

Sidstnævnte gruppe påberåber sig med nogen ret ytringsfrihed, mens WHO-direktøren, Tedros Adhanom Ghebreyesus, argumenterer med faren for, at misinformation vil få millioner til ikke at lade sig vaccinere og dermed holde pandemien i live. Joe Rogan beskyldes for at videreformidle denne misinformation til masserne.

Uenigheden mellem dem, der tror på vacciner, og dem, der ikke gør, har vokset sig fra irritation til noget der minder om had.

Der bliver allerede scoret politiske point på det. Frankrigs Emmanuel Macron lod forrige uge forstå, at han »vil pisse på antivaxerne,« og gøre livet så surt for dem som muligt.

Der er snart valg i Frankrig, og Macron er uden tvivl blevet rådet til at tage et klart standpunkt på dette område. Balladen om Djokovic i Australien var tydeligvis også klart politisk motiveret – der er er sjovt nok også snart valg i Australien.

Der er kriser og krige nok i verden i forvejen, og vi har ikke brug for mere grøftegraveri. Den kommende tid gælder det om at holde tungen lige i munden, og så vidt som muligt at respektere dem, der har en anderledes holdning end en selv på dette meget svære og afgørende område.

Der er efter min mening også cancelkultur nok, og selvom jeg har stor respekt for, at Neil Young, puts his money where his mouth is, som man siger på engelsk – og det gør han virkelig, Spotify stod for mere end 60 procent af hans streamingindkomst – så kan jeg ikke lade være med at være bekymret for tendensen til at lukke ned for alt det, vi ikke kan lide.