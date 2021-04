150 millioner vaccinedoser samler støv på en fabrik i USA.

Det har de gjort længe – i en tid, hvor det nærmest ikke kan gå hurtigt nok med at få vaccinerne udrullet, så hverdagen kan vende tilbage.

Det er selskabet Emergent BioSolutions, hvis fabrik i byen Baltimore for otte år siden blev udråbt som en af de fabrikker, der skulle sikre masseproduktionen af vacciner under pandemier, af de amerikanske myndigheder.

Da coronapandemien fik sit tag i verden sidste år blev fabriksanlægget anset som superfabrikken, der skulle masseproducere vacciner fra Johnson & Johnson og AstraZeneca.

Indtil videre har fabrikken også produceret intet mindre end 150 millioner doser.

Men ikke én eneste af dem er taget i brug. 15 millioner af dem blev sågar destrueret for ganske nylig - det samme skete sidste efterår.

Vaccinerne på fabrikken er nemlig ikke blevet certificeret af det amerikanske lægemiddelagentur, FDA, så de må endnu ikke tages i brug på befolkningen.

Før de kan blive godkendt, skal FDA nemlig gennemføre undersøgelser af fabrikken. New York Times skriver, at det er grove fejl i produktionen, der gør, at FDA tøver med godkendelsen.

Her nævnes arbejdskulturen blandt de ansatte, som en af de faktorer, der har gjort, at fejlene er blevet ignoreret, samt den finansielle støtte fra myndighederne, der er blevet tilført, uden regelmæssige tilsyn.

Johnson & Johnson-vaccinen gives til en person i Chicago. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Johnson & Johnson-vaccinen gives til en person i Chicago. Foto: CARLOS BARRIA

Det er især det faktum, at flere forskellige vacciner produceres på samme anlæg, der vækker bekymring, da produktionerne af begge vacciner kan medføre forurening på kryds og tværs.

Interne dokumenter, som avisen er kommet i besiddelse af, påpeger, at fabrikken ikke har været ordentligt rustet til at løfte en masseproduktion af vacciner. Det på trods af, at selskabet har fået et gyldent håndtryk i form af en kontrakt til svimlende 1,2 milliarder kroner, der skulle dække omkostninger ved vedligeholdelse af faciliteter, samt til at kunne håndtere masseproduktionen.

Joe Bidens administration har længe kendt til problematikkerne på fabriksanlægget, men der er alligevel ikke bekymring at spore i de øverste lag blandt magthaverne i USA. Her påpeges det, at de ikke er afhængige af produktionen på fabrikken, da der produceres i stor stil på andre fabrikker.

Målet er, at alle amerikanere vil være berettiget til at få adgang til en vaccine den 19. april. Indtil videre er 150 millioner doser givet til amerikanere.

Problemerne på fabriksanlægget i Baltimore har nu fået de konsekvenser, at det fremover kun vil være Johnson & Johnson-vaccinen, som skal produceres her.