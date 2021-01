Briterne udskyder andet coronastik på baggrund af data, som ifølge israelske data er "meget optimistiske".

Data fra Israel, som på verdensplan er førende i vaccinering af egen befolkning, er en påmindelse om, at der går længe, før virkningen af et stik fra vaccinen fra BioNtech og Pfizer sætter ind.

Formentlig også længere end data fra selskabernes forsøg har vist.

Først efter to uger ser man en egentlig virkning, viser data fra 200.000 vaccinerede og 200.000 ikke-vaccinerede.

I begge grupper er det personer over 60 år, fortæller chefen for den israelske sygekasse Clalits forskningsinstitut, Ran Balicer.

- Vi så, at der ingen forskel var mellem vaccinerede og ikke-vaccinerede før dag 14 efter vaccinationen, siger Balicer til Sky News.

Efter 14 dage var der et fald på 33 procent i gruppen af personer, som havde fået første stik.

Pfizer anbefaler, at andet stik gives tre uger efter det første. Den anbefaling følger Israel, som har været i gang med at vaccinere siden 19. december 2020.

Data bekræfter ifølge avisen Haaretz, at man godt kan blive smittet, selvom man har modtaget andet stik. Af 3199 personer, som blev testet mellem tre og fire uger efter deres andet stik, var 69 personer positive.

Ifølge Pfizer giver vaccinen 95 procents dækning.

For at kunne vaccinere flere har myndighederne i Storbritannien valgt at udskyde det andet stik i op til 12 uger - altså knap tre måneder.

Det er sket på baggrund af forsøgsdata, som ifølge de britiske sundhedsmyndigheder skulle pege på, at først stik giver beskyttelse hos 89 efter to til tre uger.

- Det peger på, at beskyttelsen på kort sigt fra en enkelt dosis er meget høj efter 14 dage, skrev britiske myndighederne, da beslutningen om at udskyde andet stik blev truffet.

Ronni Gamzu, som er direktør på hospitalet i Tel Aviv, kalder de britiske skøn baseret på forsøgsdata for "meget optimistiske".

- Vi kan ikke se 89 procents reduktion i vores data, siger Gamzu til Sky News.

Han mener alligevel, at den britiske strategi kan være en "god ide", hvis man ikke kan få leveret vacciner nok.

Det begruder han med, at data bekræfter, at virkningen af første stik vokser stille og roligt, som tiden går, selvom data fra den virkelige verden altså viser, at virkningen er længere undervejs, end de oprindelige forsøgsdata fra BioNTech og Pfizer foreslog.

Israel er det land i verden, der har vaccineret den største del af sin befolkning. Hver fjerde israeler har fået et eller to stik.

Der er derfor en meget stor mængde data i Israel, og dem deler israelerne med producenterne.

/ritzau/