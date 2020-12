Den nye Moderna-vaccine mod coronavirus har vist sig at have bivirkninger for en særlig del af befolkningen – nemlig dem, der har fået foretaget kosmetiske indgreb i ansigtet.

Det er Fødevare- og Lægemiddelforvaltningen i USA, der har gjort opdagelsen i deres test af vaccinen, skriver ABC News.

»I tilfælde, hvor testpersonerne havde Botox og lignende i ansigtet, fik patienterne alle hævelser og betændelse i det område, hvor det kosmetiske indgreb var foretaget,« siger hudlæge dr. Shirley Chi, der har været med til at lave forsøg med vaccinen.

»En af testpersonerne havde fået Botox i kinderne seks måneder før vaccinen. En anden havde fået fyld i læberne to dage, efter hun fik den. Begge måtte behandles med steroider og antihistaminer for at få bugt med reaktionen på vaccinen,« fortsætter hun.

Både steroider og antihistaminer har en antiinflammatorisk effekt.

Årsagen er, at vaccinen får immunsystemet i kroppen til at blive særligt opmærksom på fremmedlegemer. Derfor forsøger testpersonernes krop at skille sig af med for eksempel det Botox, nogle af dem havde fået sprøjtet ind i ansigtet.

Denne reaktion viser sig som en inflammatorisk tilstand.

Dog betyder det ikke, at vaccinen ikke vil virke på personer, der har fået produkter som Botox sprøjtet ind i ansigtet eller andre steder på kroppen. De skal blot behandles medicinsk for den reaktion, der vil komme efter vaccinationen.

En behandling, der er let og hurtigt overstået, fortæller dr. Shirley Chi.