De britiske sundhedsmyndigheder går lige nu fra dør til dør med covidtests i de områder af Storbritannien, hvor den smitsomme, sydafrikanske covid-variant er fundet i håbet om at forhindre en eksplosion i smitten af den uvelkomne gæst.

»Vi gør alt, hvad vi kan, og vi oplever god respons fra folk i lokalområderne. Håbet er, at vi kan inddæmme den nye variant før den spreder sig yderligere. Men det er desværre kun et håb,« sagde den britiske junior-sundhedsminister, Edward Argar, på BBC mandag morgen.

Der var søndag fundet 147 tilfælde af den sydafrikanske variant i Storbritannien.

Grunden til den store bekymring er, at en dugfrisk sydafrikansk undersøgelse viser, at de gængse vacciner – og i særdeleshed vaccinen fra AstraZeneca – ikke virker tilstrækkeligt godt overfor den nye sydafrikanske covid-variant.

Sydafrika, der i dag skulle have påbegyndt udrulningen af mindst 1 million doser vaccine fra AstraZeneca, har sat vaccinationen på hold. Og det har skabt fornyet uro omkring den vaccine, som er grundstenen i den britiske vaccinationsproces og anses som den måske vigtigste i kampen mod covid på verdensplan.

Premierminister Boris Johnson slog mandag fast, at man fortsat har stor tiltro til de vaccinerne:

»Det er vigtigt at huske på, at, hvor der måske er mindre beskyttelse mod den sydafrikanske variant, når det gælder milde symptomer, så er der ikke noget, der peger på, at den ikke beskytter mod alvorlig sygdom og død – snarere tværtimod,« sagde Boris Johnson mandag.

En undersøgelse af vaccinen udviklet af Johnson & Johnson, der minder meget om AstraZenecas, viser god beskyttelse på over 89 procent mod alvorlig sygdom, og ingen er døde af covid efter at have modtaget denne vaccine.

Sent mandag eftermiddag sagde den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, ved et pressemøde, at britiske undersøgelser peger på, at der med AstraZeneca-vaccinen 'kun' tabes 22 procents dækning overfor smitte med den sydafrikanske variant, og at man fortsat forventer god effekt overfor alvorlig sygdom og død.

Briterne arbejder nu på en opdateret booster til AstraZeneca-vaccinen, som ifølge holdet vil være fuldt modstandsdygtig overfor de kendte mutationer, og som skulle være klar til efteråret.

Både Pfizers og Modernas vacciner menes også at have lavere beskyttelse mod den sydafrikanske variant, der har bredt sig til store del af Afrika, og er blevet viderebragt til Europa af rejsende fra blandt andet fra Dubai.

Der er i dag mindst 5 kendte tilfælde af den sydafrikanske variant i Danmark, men muligvis flere.

Spredningen af nye, modstandsdygtige mutationer kan betyde, at det på sigt kan blive svært at forhindre videre smitte med de nye varianter, og det får den ansvarlige bag den sydafrikanske undersøgelse til at foreslå en gentænkning af hele covid-strategien.

»Vores resultater peger på, at man bør gentænke, hvorvidt det overhovedet bliver muligt at opnå en samlet flokimmunitet. Måske vi skal til at fokusere på beskyttelse af de udsatte grupper imod alvorlig sygdom i stedet,« siger professor Shabir Madhi fra Whitewatersrand Universitetet.

Et stigende antal eksperter anser det nu som umuligt, at vi helt kan få bekæmpet covid-19, og det rejser så spørgsmålet om, hvordan vi så skal lære at leve med den nye, verdensomspændende sygdom.

Ifølge de britiske eksperter skal vi formodentlig i stedet vænne os til at skulle have indsprøjtninger mod de hele tiden muterende covid-mutationer. Måske op til tre gang årligt.