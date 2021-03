»'Mig først'-tankegangen vil undergrave den globale covid-19-indsats,« siger WHOs generaldirektør.

Mette Frederiksen mistede for nylig tålmodigheden med vaccineindsatsen og tog til Israel for at sikre Danmark et vaccine-forspring. Rejsen mødte megen kritik, blandt andet fordi den blev set som ødelæggende for europæisk solidaritet på området. Men ikke alle var uenige med statsministeren.

»Et folk vil altid forvente, at en statsminister varetager deres interesser først. Jeg synes, det er fuldt forståeligt, at Mette Frederiksen tog til Israel – jeg ville have gjort det samme,« sagde Storbritanniens tidligere premierminister Tony Blair til B.T.

Der er allerede indgået mere end 50 bilaterale aftaler (mellem to stater) om covid-19-leverancer globalt. Begrebet vaccine-nationalisme – altså at sætte egne nationale interesser over et internationalt fælles ansvar – bliver mere og mere udbredt.

Men de, der sidder på vaccinerne, bestemmer også, hvem der får dem. Senest har Indiens regering valgt midlertidig at tilbageholde fem millioner doser AstraZeneca-vaccine tiltænkt det britiske marked. Det vil få alvorlige konsekvenser for færdigudrulningen af det britiske vaccineprogram.

»Det her er ikke vores beslutning. Det er regeringen i New Delhi, der har truffet den,« siger direktøren for det indiske seruminstitut, Adar Poonawalla, til The Telegraph.

Indien er bekymret over en ny covid-19-bølge i landet, og da regeringen føler, at man mangler vacciner, har man valgt at forhindre, at brugbare vacciner produceret i Indien til eksport faktisk forlader landet.

Beslutningen kan få alvorlige konsekvenser for færdigudrulningen af vaccinationerne i Storbritannien, hvor man allerede nu nærmer sig 50 procent af befolkningen.

Alle over 50 år tilbydes nu vaccine, men Indiens beslutning kan forsinke vaccinationen af dem under 50 med op til en måned.

Også den verserende vaccinekrig mellem EU og Storbritannien bærer præg af vaccine-nationalisme. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen truede onsdag med at sætte en stopper for al vaccineeksport ud af EU, hvis ikke briterne garanterer leverance af britisk producerede vacciner til Europa.

Det påstår briterne, at de gør, men statsledere rundtomkring i verden er nu så desperate efter at få egne borgere vaccineret først, at det ifølge WHO truer med at ødelægge det såkaldte Covax-samarbejde, der skal sikre, at også verdens fattigste får vacciner.

»Det her er præcis det scenario, vi frygtede, hvor alle hytter deres eget skind, og alle taber på det. Vi vil se hamstring og et kaotisk og ureguleret marked, og det er farligt for os alle sammen. I yderste konsekvens kan det blive katastrofalt,« sagde WHOs generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i en tale i januar.

Den internationale handelsorganisation ICC advarer i en ny rapport om, at vaccine-nationalisme vil koste verdensøkonomien tusinder af milliarder, og at det paradoksalt nok netop er de velstående lande med mange internationale links, der står til at tabe på selviskhed på sigt.

For det er netop verdens rigeste, der i høj grad er begyndt en uskøn infight om, hvem der kommer først til vaccinefadet.

»Der er desværre mange eksempler på vaccine-nationalisme lige nu. Det er naturligt, at lande tænker på egne borgere først. Men den bedste måde at bekæmpe denne sygdom på er at vaccinere nogle borgere i alle lande først, ikke alle borgere i nogle lande,« siger FNs generalsekretær, António Guterres.