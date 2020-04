En fremtrædende vaccine-nægter får enorm opmærksomhed, efter han på sociale medier er kommet med en række opsigtsvækkende udtalelser om den igangværende coronaepidemi.

Australske Tom Barnett postede 30. marts en video på Facebook og YouTube, hvori han blandt andet afviser, at man kan blive smittet med virus gennem dråber i luften eller kontakt med inficerede overflader, som eksperter i hele verden ellers siger.

»Den eneste måde, du kan blive smittet med en virus på, er ved at få den sprøjtet ind i dit blod,« siger han i videoen, som ifølge australske News gik viralt og fik næsten 200.000 views inden den blev pillet ned af YouTube.

Han kommer også med flere påstande og opfordringer omkring coronavirussen, som går stik imod eksperternes anbefalinger.

Tom Barnett er også politiker, og fik godt en procent af stemmerne i sit område ved seneste lokalvalg i Australien.

Blandt andet opfordrer han til, at man ikke vasker hænder, samt at man ser stort på at holde afstand - det såkaldte social distancing.

»Få fingeren ud, gå udenfor og gør normale ting,« siger Tom Barnett.

Ifølge News har videoen blandt andet fået tilslutning af den voksende, højreradikale gruppering 'Reclaim Australia' samt hos 5G-skeptikere. I dét miljø er det en udpræget overbevisning, at der er en tæt forbindelse mellem det nye 5G-netværk og coronavirussen.

Skeptikerne hævder, at 5G vil føre til en eksplosion i 'elektromagnetisk stråling', som nedbryder immunforsvaret hos de mennesker, som i forvejen er udsatte i forhold til den igangværende pandemi.

Også den påstand bliver pure afvist af eksperter og fagfolk.

Tom Barnet er i forvejen en kendt skikkelse i Australien, hvor han sidste år gik til valg på sine anti-vaccine-budskaber for partiet Involuntary Medication Objectors Party. Her lykkedes det ham kun at skrabe 1,2 procent af stemmerne sammen i sit lokalområde Richmond i staten New South Wales.

Selvtilliden fejler imidlertid ikke noget hos manden, som i den nye video argumenterer for, at han har ret, med at han er usædvanligt godt begavet.

»Da jeg fik foretaget min seneste IQ-test blev jeg ført ind i et tilstødende lokale og afhørt for at opklare, om jeg havde snydt,« hævder han ifølge News.