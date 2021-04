Først blev der delt en video på to forskellige avisers webudgaver, så tog pokker ved den offentlige mening i USA.

Efter videoen, der viser direktøren for den amerikanske National Rifle Association (NRA) gentagne gange ramme en elefant i Botswana, er det blevet en skandale.

Videoen blev først publiceret af aviserne New Yorker og The Trace i tirsdags. Den er godt nok fra 2013, men først publiceret nu, og den viser direktør Wayne LaPierre skyde løs på dyret helt tæt på. Det skriver BBC.

Efter LaPierre forgæves kæmper for at dræbe det, tager en anden jæger det afgørende skud. Det er ikke populært og har fået dyrevelfærdsgrupper til at stille spørgsmål til LaPierres fortvivlede forsøg på at nedlægge elefanten.

Wayne LaPierre, der er chef for den amerikanske National Rifle Association, NRA. Foto: JIM WATSON Vis mere Wayne LaPierre, der er chef for den amerikanske National Rifle Association, NRA. Foto: JIM WATSON

Det var i 2013 ikke ulovligt at skyde elefanter i Botswana, men siden er reglerne blevet strammet.

Præsidenten for Peta, Ingrid Newkirk, fordømmer videoen. Hun beder kongressen om at kappe alle bånd til NRA.

Men NRA selv forsvarer videoen. Deres talsmand, Andrew Arulanandam, siger, at den var helt efter bogen. Sådanne jagter gør godt for det lokale samfund, mener han.

På videoen ser man lederen for NRA skyde og såre elefanten på afstand. Da han opdager, at elefanten ikke er død, får guiderne ham til at gå tæt på, og de viser ham, nøjagtigt hvor han skal ramme for at dræbe elefanten.

My first NRA story since returning to @teamtrace , published in partnership with @NewYorker: The Secret Footage of N.R.A Chief Wayne LaPierre’s Botched Elephant Hunt https://t.co/48axwQGRfv via @NewYorker — mike spies (@mikespiesnyc) April 27, 2021

Man han får ikke dræbt det store dyr. Mens han bliver mere og mere frustreret, spørger han guiderne: »Hvor, fortæller I mig, at jeg skal skyde?«

Efter det tredje skud tager Tony Makris sin riffel og affyrer det dræbende skud. Derefter gratulerer han lederen for NRA.

Senere i videoen skyder LaPierres kone Susan selv en elefant. Hun skærer dens hale af og holder den i vejret som et sejrssymbol.

Med flere end 130.000 elefanter har Botswana det største antal i verden. Jagt på elefanter blev forbudt i 2014, men blev genoptaget igen i maj 2019.

Et billede af en elefant i Botswana. Foto: ALEXANDER JOE Vis mere Et billede af en elefant i Botswana. Foto: ALEXANDER JOE

Hjemme i USA er LaPierre blevet kritiseret mange gange for sin holdning til masseskyderier, som sker med jævne mellemrum i skoler, indkøbscentre og lignende.

Han har for eksempel givet familien, FBI, de store medier og sågar de europæiske socialister skylden.