To dage mere med pause i kampene i Gazastriben er på plads. Det er samme betingelser som hidtil, siger kilde.

Der er indgået aftale om at forlænge den nuværende våbenhvile mellem Israel og den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse med to dage.

Det meddeler talsmanden for Qatars udenrigsministerium mandag i en besked på det sociale medie X.

Qatar har sammen med Egypten og USA mæglet mellem Israel og Hamas.

I Gaza bekræfter Hamas, at en aftale er på plads.

- Det er samme betingelser som i den tidligere våbenhvile, oplyser en kilde i Hamas til nyhedsbureauet Reuters.

Den nuværende våbenhvile varer fire dage. Den udløber tirsdag morgen.

Siden den trådte i kraft fredag morgen, har Israel fået 39 israelske og 19 udenlandske gidsler hjem, mens 117 palæstinensiske fanger er blevet løsladt.

Det er ventet, at der også mandag og de næste to dage vil blive frigivet et antal gidsler fra Gazastriben i bytte med tre gange så mange fanger fra Israels fængsler.

