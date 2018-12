Siden de sidste kampe sluttede i Hodeida natten til tirsdag, har der været roligt i den strategisk vigtige by.

En våbenhvile i den strategisk vigtige havneby Hodeida i det vestlige Yemen ser ud til at have haft effekt.

Der har således været "fuldstændig stille" i byen, siden de sidste kampe sluttede klokken tre natten mellem mandag og tirsdag.

Det oplyser en militærkilde med tilknytning til Yemens regering.

Våbenhvilen skulle være trådt i kraft midnat mellem mandag og tirsdag. Kampe fortsatte dog en smule længere.

Men siden klokken tre har der altså været roligt i byen.

Det giver håb om, at de fredssamtaler, der har været mellem de stridende parter i Sverige, har haft effekt. Det var blandt andet her, at våbenhvileaftalen fredag blev forhandlet på plads.

De FN-støttede forhandlinger mellem Yemens regering og houthi-oprørerne kom efter næsten fire års blodig krig i det arabiske land.

/ritzau/