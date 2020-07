De kalder hende 'Lake Orion Karen'. Endnu en våbengal amerikaner med løftet pistol fanget på mobilkamera.

Navnet på den ophidsede og svært bevæbnede kvinde er endnu ikke offentliggjort.

Men de løftede øjenbryn og kvindes skiftevis chokerede, vrede og truende ansigt er allerede landskendt.

Siden videoens offentliggørelse onsdag aften er det chokerende optrin således blevet set over ti millioner gange via diverse sociale medier.

Nerverne på højkant i Michigan Foto: Takelia Hill Vis mere Nerverne på højkant i Michigan Foto: Takelia Hill

»Så det her er USA nu. Aldrig i mit liv har nogen trukket en pistol og sigtet på mig. Og så oven i købet, mens jeg er sammen med mine tre døtre. Jeg har aldrig følt mig så hjælpeløs, virkelig rystet.«

Sådan skrev den sorte kvinde, der filmede optrinnet, Takelia Shanee Hill efterfølgende på facebook.

Efterfølgende er 'Lake Orion Karen' og hendes mand, der angiveligt også var bevæbnet ifølge Detroit Free Press blevet anholdt, løsladt og så anholdt igen.

Ifølge Oakland Countys Sherif risikerer de begge op til fire års fængsel for ulovlig omgang med våben og trusler på livet.

Takelia Hill filmede sin hvide 'med-shopper' Foto: Takelia Hill Vis mere Takelia Hill filmede sin hvide 'med-shopper' Foto: Takelia Hill

Konfrontationen startede ifølge avisen Detroit Free Press, da Takelia Shanee Hills 15-årige datter og den uidentificerede hvide kvinde, 'Lake Orion Karen' stødte ind i hinanden foran den lokale restaurant, Chipotle.

Datteren Maykala bad den hvide kvinde om en undskyldning. Og kvinden svarede angiveligt 'fuck af'.

På vej væk fra efter skænderiet, hvor også Takelia Shanee Hill blandede sig, kom det hvide ægtepar i deres bil (ifølge øjenvidner) faretruende tæt på den sorte familie.

Derfor bankede moderen til de tre sorte døtre hådt på bilens bagrude. Og så gik det helt galt.

Den hvide kvinde sprang således ud af bilen - nu med løftet våben. Hun pegde pistolen imod Takelia Shanee Hill, der fortsat filmede.

»Fuck af med jer,« sagde den hvide kvinde ifølge Detroit News.

Takelia Shanee Hill bad nu sin datter om at filme det hvide ægtepars nummerplade, hvilket blot gjorde den bevæbnede dame endnu mere vred.

»Don't you fucking jump behind my car,« kan man høre kvinden sige.

Mark og Patricia McCloskeys i deres egen forhave. Foto: LAWRENCE BRYANT - Reuters Vis mere Mark og Patricia McCloskeys i deres egen forhave. Foto: LAWRENCE BRYANT - Reuters

Denne konfrontation fandt sted blot fire dage efter en lignende hændelse i byen St. Louis.

Her trak det midaldrende hvide ægtepar Mark og Patricia McCloskeys hhv pistol og semiautomatisk maskingevær imod primært sorte demonstranter, der dukkede op i deres forhave.