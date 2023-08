»Jeg blev nødt til at se det med mine egne øjne,« siger Jesse Fuentes.

»Ren ondskab,« tilføjer han om de orange bøjer, som er blevet genstand for en voldsom politisk konflikt i USA.

Jesse Fuentes udtaler sig til Texas Public Radio som var med på en kajaktur til de omstridte bøjer i floden Rio Grande ved den texanske by Eagle Pass nær grænsen til Mexico.

En tur, som den lokale beboer Fuentes selv anførte, og som udover journalister også havde deltagelse af menneskerettighedsadvokater, nødhjælpsarbejdere og politikere.

Så de kunne se de orange bøjer på nært hold.

Ved første øjekast syner de måske ikke af meget, men bøjerne har virkelig fået sindene i kog i USA – også på allerhøjeste niveau.

Joe Bidens regering har således sagsøgt guvernøren i Texas, republikaneren Greg Abbott, for med de orange bøjer at blokere for søfarten, bringe menneskers liv i fare og skade USAs forhold til Mexico.

60 organisationer har i et brev til lovgiverne i Texas opfordret til at sætte en stopper for deres 'voldelige grænsestrategier' og fjerne bøjerne på Rio Grande.

Grænsen mellem Mexico og USA ved Eagle Pass er blevet endnu sværere at forcere efter at Texas' guvernør Greg Abbott har installeret bøjerne. Foto: Adam Davis/EPA/Ritzau Scanpix

Men Greg Abbott har ikke planer om at fjerne bøjerne. Tværtimod vil guvernøren udbygge den flydende barriere, som er en del af hans storstilede politiske projekt 'Operation Lone Star', der har den målsætning at forhindre tilstrømningen af migranter.

Og til det formål er de med Jesse Fuentes ord 'ondskabsfulde' bøjer effektive. Meget effektive.

Den 300 meter lange kæde af bøjer i Rio Grande ved Eagle Pass er fæstnet til flodbunden med tykke kæder og et fundament af beton, skriver TV 2.

Så det er umuligt at svømme under dem.

epa10780289 A person walks past a buoy with a 'Entry is prohibited' sign placed in the Rio Grande River in Eagle Pass, Texas, USA, 01 August 2023. Texas Governor Greg Abbott installed buoys in the Rio Grande River to prevent migrants from coming over the border and is being sued by the Department of Justice for violating the federal Rivers and Harbors Act, which requires the US Army Corps of Engineers' approval before any barriers can be placed in any navigable water in the United States. EPA/ADAM DAVIS Foto: Adam Davis/EPA/Ritzau Scanpix

Prøver man at kravle over bøjerne, drejer de rundt – og imellem dem er der indsat savtakkede metalplader. Det gør det yderst vanskeligt og ikke mindst farligt at forsøge at forcere bøjerne.

I forvejen har Greg Abbott opstillet et flere kilometer langt pigtrådshegn og adskillige store skibscontainere ved Rio Grande for at forhindre migranter i at krydse grænsen.

»Vi kigger altid på de mest effektive strategier til at sikre grænsen,« sagde guvernøren tilbage i juni.

Men han kritiseres voldsomt af både politiske modstandere og menneskerettighedsgrupper for at tilsidesætte basale menneskerettigheder i sine bestræbelser på at gøre livet surt for migranterne, idet der er flere eksempler på mennesker, som er omkommet eller kommet alvorligt til skade ved grænsen nær Rio Grande.

Omkring 270.000 migranter er det seneste år blevet tilbageholdt ved Eagle Pass.

Det er overvejende syd- og latinamerikanere, som forsøger at komme illegalt ind i USA.