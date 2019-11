Det er stadig uklart, hvem der står bag det opsigtsvækkende museumskup i den tyske by Dresden mandag.

Gerningsmændene forsvandt ud i mørket med omkring 100 uvurderlige, historiske kunstskatte med diamanter og smykkesten.

Det er dog ikke lige til, hvis tyvene vil forsøge at veksle deres udbytte fra en af Europas største kunstsamlinger til kontanter.

Det vil være decideret umuligt, lyder det fra museet.

Efterforskere undersøgte området omkring museet tidligt mandag morgen.

Tyvekosterne er nemlig så velkendte, at man ikke kan videresælge dem, fortalte fra Marion Ackermann, der er direktør for museet Den Grønne Hvælving, på et pressemøde. Hun vil dog ikke gå i detaljer med, hvad det præcis er, det ukendte antal gerningsmænd har stjålet, skriver CNN.

På pressemødet mandag løftede museumsdirektøren og politiet i Dresden sløret for flere detaljer om jagten på gerningsmændene og de stjålne genstande fra det opsigtsvækkende kup.

Hvad ved vi om gerningsmændene?

Politiet i Dresden har i løbet af dagen for tyveriet iværksat en menneskejagt for at finde det ukendte antal gerningsmænd.

Politiet har afspærret indgangen til en katakomb, hvor en ildebrand ødelagde strømforsyningen til museet i Dresden tidligt mandag morgen.

Alarmopkaldet om indbruddet på museet tikkede ind hos politiet klokken 04.59 mandag morgen. To mistænkte blev af sikkerhedsvagter set på overvågningskamera ved de montrer, hvor de op mod 100 genstande er blevet stjålet fra, hvorefter de slog alarm til politiet.

Personerne var dog væk, da politiet nåede frem til stedet.

»De mistænkte kom ind gennem et vindue og gik mod en glasmontre, smadrede den og forsvandt fra stedet,« lød det fra politikommissær Volker Lange.

Politiet oplyste også, at vidner har set en parkeret bil i området flygte kort efter indbruddet. Efterfølgende har man forsøgt at lukke motorvejsafkørsler og eftersøge den formodede flugtbil.

Lige nu undersøger politiet en mystisk brand i en strømfordeler i nærheden af museet. En brand, som mørklagde området med en strømafbrydelse. Derudover har man fundet en udbrændt bil i byen.

Myndighederne har nedsat en speciel efterforskningsenhed, der skal forsøge at finde frem til gerningsmændene. Intet tyder på nuværende tidspunkt på, at gerningsmændene har haft insiderviden.

Hvad er blevet stjålet, og hvor værdifuldt er det?

Politiet har oplyst, at tyvene gik målrettet efter ædelstensbesatte smykker fra den del af museet, hvor skattekammeret tilhørende August den 2. af Polen - kendt som August den Stærke - er udstillet.

Smykkerummet (Juwelenzimmer) er et af rummene i det historiske museum 'Den Grønne Hvælving', som er en del af Dresden Royal Palace.

Der er tale om tre sæt af smykker med diamanter og smykkesten fra begyndelsen af det 18. århundrede.

Værdien i kroner og ører er ikke nødvendigvis meget stor, oplyser museumsdirektøren.

Den 'ideologiske værdi' af kunstskattene er dog uvurderlig, understregede Marion Ackermann på pressemødet.

Hun frygter derfor også et scenarie, hvor tyvene forsøger at omsmelte de let genkendelige smykker for nemmere at videresælge dem. Fordi genstandene har været i museet og Dresdens varetægt så længe, var de ikke forsikrede.