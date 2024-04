Mens iranske missiler og droner regner ned over Israel, udspiller der sig surrealistiske scener i Iran, hvor der også er opstået kaotiske tilstande - blandt andet ved benzintanke, hvor der holder kæmpe horder af biler i kø.

Hvorvidt de mange lokale fylder benzin på bilen for at komme væk hurtigst muligt - eller bare have mulighed for det i tilfælde af et israelsk modangreb - kan ikke siges med sikkerhed.

Sikkert er det dog, at køerne er uvirkelig lange. Du kan se et klip i toppen af artiklen.

I kølvandet på panikreaktionen har det iranske olieministerium meldt ud til landets statsmedier, at der er rigeligt med benzin, at »tankene er fyldt op, og at folk ikke behøver være bekymret.«

