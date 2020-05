- Det er ikke ovre, før det er ovre, siger Sydkoreas præsident om virusudbrud efter uventet drejning.

Sydkorea skulle til at genåbne samfundet, men har uventet registreret 34 nye coronatilfælde. Det er den største stigning i landet i fire uger, og myndighederne advarer om "en anden bølge" med smitteudbredelse.

I en tale på treårsdagen for sin indsættelse advarede præsident Moon Jae In søndag om, at befolkningen stadig må være agtpågivende over for coronafaren.

- Det er ikke ovre, før det er ovre, siger han om virusudbruddet, der kommer netop som landet skulle til at lempe nedlukningen af samfundet.

- Vi skal opretholde et skærpet alarmberedskab over for virusset til det sidste. Vi må aldrig sænke paraderne i forhold til at forebygge udbredelsen af pandemien, sagde han og indvarslede "en forlænget krig mod Covid-19".

Antallet af døde i Sydkorea er uforandret på 256. Det svarer til 0,5 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Den sydkoreanske sundhedsminister, Park Neung-hoo, siger, at regeringen vil tage stilling til den nye situation og genoverveje, hvorvidt skoler som planlagt skal genåbnes 13. maj.

De nye tilfælde er registreret hos personer, som har gæstet en gruppe natklubber.

Sydkoreanerne blev ramt af det første større virusudbrud uden for Kina, men myndighederne fik det reduceret drastisk gennem omfattende test og meget aktivt sporing af smittekæder - blandt andet med sporings-apps.

Dermed fik Asiens fjerdestørste økonomi afværget samme omfattende lukninger af samfundet, som har fundet sted i mange andre lande.

Verdens største producent af smartphones og hukommelseschips, det sydkoreanske Samsung Electronics, slap gennem første kvartal med en beskeden nedgang i overskuddet trods coronaviruspandemien.

Antallet af daglige nye smittetilfælde har ligget på omkring 10 i de seneste uger.

