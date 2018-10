USA's præsident og førstedame, Donald og Melania Trump, går over for at mindes ofrene for et angreb mod en synagoge, mens datteren Ivanka Trump og hendes mand, Jared Kushner, taler med rabbineren Jeremy Meyers. Jared Kushner er - som markeret ved hans kippa - selv jøde. Saul Loeb/Ritzau Scanpix