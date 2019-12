Hvis prins Andrew er lidt forsigtig med at tjekke nyhederne for tiden, så giver det god mening.

Næsten dagligt kommer der nye beskyldninger mod den britiske prins, og søndag er ikke en undtagelse.

Denne gang er det avisen The Mail, der kommer med en afsløring om, at han har brugt sin status til at fremme forretningsmanden David Rowland.

De skriver, at prins Andrew og David Rowland har haft et forretningsprojekt sammen på De Britiske Jomfruøer i Caribien.

Her var planen ifølge avisen, at prins Andrew skulle bruge sine kontakter til at skaffe en masse millioner hjem, der kunne komme skattefrit.

Det afslører e-mail-korrespondancer, som The Mail har fået fat i.

Prins Andrew har i mange år været manden, der har rejst rundtomkring i verden for at repræsentere Storbritannien for finansfolk.

Og man mener altså nu, at han har misbrugt den position til, at han selv og David Rowland har kørt en masse penge hjem.

Angiveligt skulle prins Andrew også have lækket fortrolige dokumenter om sine samtaler med kinesiske forretningsmænd.

Han har også arrangeret, at David Rowlands repræsentanter kunne mødes med vigtige forretningsfolk, selvom prins Andrew var på en officiel tur for Storbritannien.

Misbruget af sin status er blot et kapitel i en tyk bog omkring, hvad prins Andrew bliver beskyldt for i de her dage.

For et par dage siden var det en tidligere lapdancer, som var efter prinsen.

Da kvinden mødte prins Andrew ved en fest, valgte han – ifølge hendes forklaring – som det første at placere sit hoved mellem hendes bryster og ryste hovedet, mens han stak sin tunge ud mellem læberne og lavede en form for 'pruttelyd'.

Han har valgt at trække sig fra de officielle forpligtelser i en længere periode.

Det hele startede, da den britiske prins blev beskyldt for at have benyttet sig af milliardæren Jeffrey Epsteins sexslaver.

Jeffrey Epstein tog sit eget liv i en fængselscelle for tre måneder siden.