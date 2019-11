Svensk klimaaktivist nåede ikke frem til march i Lissabon. Det afholdt ikke portugiserne fra at gå på gaden.

Den svenske klimaaktivist Gretha Thunberg nåede ikke frem til fredagens globale klimamarch Fridays for Future, der løb af stablen i mere end 100 byer verden over.

Det var meningen, at Thunberg skulle have deltaget i protesten i den portugisiske hovedstad, Lissabon.

Hun måtte dog opgive at nå frem, da hun i øjeblikket stadig befinder sig på en sejlbåd, der bringer hende tilbage til Europa efter en klimakonference i New York.

På de sociale medier måtte hun skuffe de mange portugisiske klimaaktivister med, at et uvejr på Atlanterhavet havde forhindret hendes deltagelse.

Det afholdt dog ikke tusindvis af unge portugisere fra at gå på gaden.

- Vi ville ønske, at hun var her, men bevægelsen er nødt til at fortsætte uden hende, siger 14-årige Marianna Louca, der deltog i protesten, ifølge Reuters.

Det forventes dog stadig, at Gretha Thunberg skal holde en tale for det portugisiske parlament, når hun ankommer.

Derefter går turen til Madrid for den unge svensker.

Holdet bag Gretha Thunberg oplyser, at hun forventes at ankomme til Portugal i midten af næste uge.

Fredagens klimastrejke er den fjerde af sin slags i Portugal. Fridays for Future-marchen er blevet afholdt i 2300 byer fordelt på 153 lande over hele verden. Det oplyser organisationen bag.

Portugal var det første land, der forpligtede sig til målet om at blive CO2-neutral inden 2050.

I juli erklærede landet undtagelsestilstand for klimaet.

Klimaaktivister mener dog stadig, at den portugisiske regering slæber fødderne i klimaindsatsen.

/ritzau/Reuters