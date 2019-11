Massive regnskyl påvirker store dele af Østafrika. Et klimafænomen er særligt kraftigt i år, siger forskere.

Uvejr og kraftig regn har kostet 39 mennesker livet i Kenya og Tanzania. Det oplyser myndigheder og hjælpeorganisationer i de to østafrikanske lande.

Mindst 29 mennesker er dræbt i Kenya, da deres huse blev skyllet væk i et jordskred. Det skete som følge af kraftigt regnvejr i Pokot-regionen natten til lørdag. Regionen ligger omkring 350 kilometer nord for Kenyas hovedstad, Nairobi.

- Vores dybeste medfølelse går til familier og venner til de berørte, siger Kenyas indenrigsminister, Fred Matiang'i, i en meddelelse.

Han tilføjer, at hærens og politiets helikoptere er sendt til det område, der er ramt af uvejret. Men hjælpearbejdet er vanskeligt, fordi oversvømmelser har lukket veje og broer i regionen.

I nabolandet Tanzania er mindst ti mennesker druknet, efter at de blev revet med af vandmasserne fra en flod, der var gået over sine bredder. Dødstallet kan stige.

- Vi tror, at det er muligt, at vi vil finde flere lig, siger en talsmand for Røde Kors i Tanzania.

Også i Somalia er titusindvis af mennesker tvunget ud af deres hjem, efter at oversvømmelser har ramt landet.

I Sydsudan ligger store områder og flere byer under vand, og i Etiopien har der tidligere været meldinger om flere døde på grund af oversvømmelser og jordskred.

Det er ikke usædvanligt for Østafrika at blive ramt af oversvømmelser. Men forskere siger, at uvejret forstærkes af et kraftigt klimafænomen i Det Indiske Ocean, der er stærkere, end det har været i årevis.

- Ekstremerne bliver mere udtalte end tidligere, siger vicedirektøren i Kenyas Meteorologiske Institut, Bernard Chanzu, til nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/AFP