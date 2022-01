Internettets hammer falder i disse timer og dage benhårdt ned over den tidligere kandidat til vicepræsidentposten i USA Sarah Palin.

For ikke blot én gang, men hele tre gange på få dage har den tidligere guvernør i Alaska åbenlyst forbrudt sig mod coronarestriktioner i storbyen New York.

Første gang var lørdag 22. januar, hvor Palin var ude og spise på restaurant i Elio's.

Her sad Sarah Palin indenfor og spiste med sit selskab. Det skete på trods af, at coronarestriktioner i New York ellers kun tillader, at man sidder indenfor og spiser, hvis man er vaccineret mod coronavirus.

Netop Sarah Palin er en benhård modstander af coronavacciner, og har tidligere udtalt, at »det bliver over hendes lig« at få vaccinen.

Det vakte stor postyr, da det kom frem, at Elio's tillod Palin at spise indenfor trods den manglende vaccine, da det er et krav, at restauranter skal tjekke vaccinestatus, inden folk kan sætte sig.

Mandag den 24. kom det så frem, at Sarah Palin nu er blevet testet positiv for corona.

Den tidligere guvernør er i New York i forbindelse med et søgsmål mod den verdensberømte avis New York Times for en artikel, mediet bragte tilbage i 2017.

Den tidligere guvernør i Alaska og vicepræsidentkandidat Sarah Palin. Foto: Joshua Roberts Vis mere Den tidligere guvernør i Alaska og vicepræsidentkandidat Sarah Palin. Foto: Joshua Roberts

Sarah Palins positive coronatest betød, at retssagen måttet udskydes, kunne dommeren i sagen fortælle mandag. I samme ombæring kunne dommeren i sagen bekræfte, at Palin ikke er vaccineret mod corona.

Det stoppede dog ikke Sarah Palin i fortsat at nyde et måltid i offentligheden. Således blev hun set spise på restauranten Campagnola blot én dag efter sin positive coronatest.

I New York siger reglerne, at man skal forblive i isolation i fem dage efter, man er blevet testet positiv for coronavirus.

Men det har Sarah Palin, der højst overraskende blev den republikanske kandidat til vicepræsidentposten, da den nu afdøde senator John McCain var det republikanske partis præsidentkandidat i 2008, helt åbenlyst set stort på.

Og onsdag gjorde hun det på spektakulær facon, da hun nok engang valgte at besøge restaurant Elio's på Upper East Side for at spise.

Denne gang sad Sarah Palin udenfor på restauranten, der er kendt som et sted for de rige, berømte og indflydelsesrige i New York.

Hendes besøg blev blandt andet bekræftet af en journalist, der også var til stede på restauranten.

Det er dog ikke meget hyldest, Sarah Palin modtager for helt åbenlyst at tilsidesætte de amerikanske myndigheders coronaanbefalinger.

Sarah Palin fanget på vej ud til sin bil efter at have besøgt en restaurant i New York, mens hun var smittet med coronavirus. Vis mere Sarah Palin fanget på vej ud til sin bil efter at have besøgt en restaurant i New York, mens hun var smittet med coronavirus.

Og bystyret i New York har været ude med en skarp kritik af den tidligere guvernør.

»Reglerne er sat i verden for at beskytte newyorkere. Fru Palin skal respektere de lokale forretningsdrivende og følge reglerne som alle andre,« lød det i en udtalelse.

Sarah Palin selv har ikke været mulig at få i tale om sine gentagne brud på coronarestriktionerne i byen, der er en demokratisk højborg.

Den eneste journalist, der har fået nogle enkelte ord ud af den tidligere vicepræsidentkandidat, er journalisten fra NY Magazine, som først beskrev Sarah Palins ligegyldighed over for coronareglerne.

I en ganske kort artikel beskriver journalisten Shawn McCreesh, hvordan han kort faldt i snak med Sarah Palin, da hun igen besøgte Elio's onsdag. Men inden journalisten fik lejlighed til at stille spørgsmål, blev han smidt væk fra bordet af en fra Palins selskab.

Retssagen mellem Sarah Palin og New York Times står til at blive genoptaget 3. februar. Her bør den tidligere guvernør være helt fri for corona.