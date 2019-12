Mange jøder udvandrer fra Vesten til Israel på grund af antisemitiske angreb og voksende utryghed.

Antisemitiske angreb og en stigende utryghed er blandt grundene til, at mange jøder har pakket deres liv sammen og er flyttet til Israel.

Sidste år udvandrede 30.087 jøder til Israel, en stigning på syv procent i forhold til året før. Det viser tal fra den jødiske organisation The Jewish Agency for Israel, som registrerer jødiske tilflyttere til Israel.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

3967 af de udvandrede jøder emigrerede fra Vesteuropa, og langt størstedelen af dem var fra Frankrig.

Det sker, efter at der i de seneste år har været flere antisemitiske hændelser i landet.

Tidligere denne uge blev 100 jødiske gravsten i Strasbourg blandt andet overmalet med hagekors, og det fik Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, til at tage afstand fra episoden.

- Antisemitisme er en forbrydelse, sagde han blandt andet.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, udtrykte fredag under sit første officielle besøg i i koncentrationslejren Auschwitz dyb skam.

- Vi tolererer ikke antisemitisme, sagde hun.

Trods den generelle stigning i antallet af jøder, der er udrejst til Israel, er andelen udrejst fra USA og Vesteuropa faldet. De 3399, der sidste år rejste fra Nordamerika til Israel, er seks procent færre end året forinden.

De 3967 rejst fra Vesteuropa i 2018 er 20 procent færre end året før, skriver Kristeligt Dagblad.

Det er dog ikke nødvendigvis et tegn på at antisemitismen er aftaget, mener Jakob Egholm Feldt, der er professor ved RUC, hvor han blandt andet forsker i antisemitisme.

- Emigration følger ikke altid antisemitiske angreb en til en. Vi ved fra undersøgelser, at mange jøder føler sig utrygge i Europa og går med tanker om, hvorvidt jødisk liv har en fremtid her, siger han til avisen.

Formanden for Dansk-Israels Forening i Danmark, Henrik Chievitz, sagde i november, at det ikke er usædvanligt, at også jødiske familier i Danmark bliver udsat for antisemitisk chikane og hadforbrydelser.

Ni ud af ti europæiske jøder mener, at antisemitismen er vokset de seneste fem år, viste en rapport udgivet af EU i 2018. Den er baseret på svar fra 16.395 jøder i 12 EU-lande.

