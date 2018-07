Kun omkring 200 mennesker har set det med egne øjne. Nu kan du blive en af dem!

I 1912 sank det berømte skib Titanic, som man ellers var sikker på var usynkelig. Umiddelbart efter katastrofen, der kostede mere end 1.500 mennesker livet, var det umuligt at finde vraget af det store skib.

Men for 32 år siden fandt man så vraget, og nu er det blevet muligt for helt almindelige - om end ikke rige - mennesker at komme ned på 3.800 meters dybde og se det storslåede skib.

Det canadisk udbådsfirma OceanGate har netop nu åbnet op for flere tilmeldingslister, hvor man kan købe en billet til ubåden, der dykker ned til vraget.

En billet koster dog den nette sum af 105.129 dollars, hvilket svarer til 667.000 kroner - nøjagtig det samme som en førsteklasses billet til Titanic i 1912 kostede, hvis man medregner inflation.

For at kunne komme ombord skal man være fyldt 18 år. Samtidig skal man inden dykket gennemgå en træning og kunne klare forskellige øvelser.

Et dyk vil tage mellem seks til otte timer. Det tager halvanden time hver vej, og så har man tre til fem timer til at se på det store vrag.

Turene begynder i 2019.