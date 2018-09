I et interview med det konservative medie, Daily Caller indrømmer den amerikanske præsident Donald Trump, at han føler sig 'utroligt alene'.

Og netop som humøret i det Ovale kontor i går var på lavpunktet, kom der en hilsen fra én af præsidentens nye bekendte.

»Vi har komplet tiltro til Donald Trump,« stod der i beskeden, der tikkede ind i Det Hvide Hus.

Men det var ikke alle, der var lige begejstrede for den opmuntrende hilsen.

Hilsnen til den 'ensomme præsident' kom nemlig fra ingen ringere end den nordkoreanske diktator, Kim Jong-Un.

Og selvom flere embedsmænd ifølge avisen Washington Post frarådede Donald Trump at gøre det, så fandt præsidenten mobiltelefonens twitter-app og skrev tilbage:

»Tak Chairman Kim. Vi får det udrettet i fællesskab'.

Efter en anonym kronik i avisen New York Times i onsdags bl.a. kaldte Donald Trump 'amoralsk' og 'farlig for republikken' har embedsmænd og kvinder i Det Hvide Hus, fået travlt. Og i går stod prominente navne som Vicepræsident Mike Pence og stabschef John Kelly nærmest på nakken af hinanden for at benægte, at de skulle være den anonyme kilde som Donald Trump kalder 'forræderisk'.

I nat fik Donald Trump dog lindret sin eventuelle ensomhed.

Ved et vælgermøde i staten Montana solede den 71-årige statsleder sig således i jublen fra titusindvis af tilhængere, der havde stået i kø i timevis.

I Washington D.C. blev Donald Trumps kandidat til den amerikanske Højesteret Brett Kavanaugh på tredie dag forhørt af både republikanske og demokratiske senatorer. Og som oplæg til filmfestivalen i Toronto luftede dokumentarfilm-instruktør Michael Moore sin helt egen teori om, hvorfor og hvordan Donald Trump egentlig blev USAs præsident.

Ifølge Moore blev Donald Trump således dybt fornærmet, da han i 2014 fandt ud af, at popsangerinden Gwen Stefani som dommer i talentkonkurrencen 'The Voice' tjente flere penge end han fik for sin deltagelse i realityserien 'The Apprentice'.

Derfor afslørede Trump i 2015 ved en kæmpe pressemøde i Trump Toweri , at han ville stille op til præsidentvalget.

Ifølge Michael Moore var det blot ment som en provokation og pr-stunt, der skulle bevise over for tv-selskabet NBC, at Trump havde fortjent en højere løn end Stefani.

Men så gik det, som det gik. Og året efter blev Donald Trump valgt som USAs 45. præsident.

»Han ønskede slet ikke at være præsident. Der er jo ikke nogen penthouse i Det Hvide Hus. Og Trump har aldrig ønsket at bo i et sort by, som Washngton,« siger Michael Moore til bladet The Hollywood Reporter.