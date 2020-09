Han har nærmest altid været her, og han har med sin fantastiske evne til at fortælle og begejstre lært hele verden om vores enestående planet og livet på den.

Han har betrådt de fjerneste og mest eksotiske egne af kloden, og nu vinder den legendariske tv-vært David Attenborough nyt terræn.

I en alder af 94 år han har nemlig slået rekorden, som den person, der hurtigst har fået en million følgere på Instagram.

Det gjorde han med ét enkelt post - en video, der advarer om klimaforandringerne - som på bare lidt over fire timer indbragte ham en million følgere.

David Attenborough, 94 år. Foto: POOL New Vis mere David Attenborough, 94 år. Foto: POOL New

Det er Guinness World Records, der har registreret rekorden, skriver cnn.com.

94-årige Attenborough slår ingen ringere end Venner-superstjernen Jennifer Aniston af Instagram-tronen. Hun satte en million følgere ind på sin Instagram-konto på fem timer og 16 minutter i 2019.

Attenborough fortæller, at han har benyttet det sociale medie for at sætte fokus på klimakrisen.

»Som vi alle ved, er verden i problemer. Kontinenter brænder, gletschere smelter, koralrev dør, fisk forsvinder fra havene. Listen fortsætter og fortsætter,« siger han i videoen, som er blevet set mere end ni millioner gange.

Jennifer Anniston. Foto: SHAUN CURRY Vis mere Jennifer Anniston. Foto: SHAUN CURRY

I de kommende uger vil der blive lagt nye videoer op på Attenboroughs Instagram-profil, hvor han vil fortælle mere om klimakrisen, og hvordan den ifølge legenden kan løses.

For David Attenborough er Instagram - trods rekorden - dog lige så fjernt et sted som den dybeste gletscherkløft på Sydpolen er for os andre.

Attenboroughs Instagram-konto bestyres derfor af hans to kolleger Jonnie Hughes and Colin Butfield.

»Sociale medier er ikke Davis naturlige habitat,« siger de.