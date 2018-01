Den franske hovedstad Paris er lørdag i forhøjet beredskab, mens vandstanden i Seinen fortsat stiger. Prognoserne advarer om, at situationen kan vare helt ind i næste uge.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Det franske politi oplyser til nyhedsbureauet, at 650 mennesker er blevet evakueret fra deres hjem i Paris, og flere har borgere er blevet tvunget til at bruge båd for at komme gennem gaderne.

Flere af Paris' velkendte museer som Louvre Musee d'Orsay og Orangie er ligeledes i forhøjet beredskab og forbereder sig på oversvømmelser.

Man vurderer, at vandstanden i Seinen mellem lørdag eftermiddag og søndag morgen vil nå mellem 5,8 og seks meter - tidligere mente man, den kunne nå helt op på 6,2 meter. Det er omkring 4-5 meter over Seinens normale vandstand.

I disse dage er vandstanden i Paris tæt på rekordhøj. Louvre er lukket og mange togstationer er også lukkede som resultat af de store vandmængder i Seinen. Foto: Gonzalo Fuentes I disse dage er vandstanden i Paris tæt på rekordhøj. Louvre er lukket og mange togstationer er også lukkede som resultat af de store vandmængder i Seinen. Foto: Gonzalo Fuentes

Allerede torsdag blev indbyggerne i Paris advaret mod vandmængderne fra Seinen. Det er en usædvanlig våd januar måned, der har fået floden til at gå over sine bredder, ifølge det engelsksprogede lokalmedie The Local.

Selvom vandstanden nu er høj, er det ikke voldsommere end det, meteorologer havde forventet. Det er dog langtfra sikkert, at problemerne er overstået.

»Hvis det regner igen fra midten af næste uge, så er jeg ikke på nuværende tidspunkt sikker på, at vi er færdige med det her endnu,« siger Marc Mortureux, risikoforebyggelseschef i det franske miljøministerium, til AFP.

En statue er oversvømmet af vand som resultat af de store Foto: Gonzalo Fuentes En statue er oversvømmet af vand som resultat af de store Foto: Gonzalo Fuentes

Vagtchef hos DMI Dan Nilsvall forklarede fredag, at der i den seneste tid er faldet meget regn over det centrale Europa. Derudover er det også faldet meget sne i de europæiske Alper.



»I Frankrig har nedbøren siden 1. december i fjor været over dobbelt i forhold til normalt. Der har været 183 millimeter regn«, sagde Dan Nilsvall til BT fredag.

Der er ikke meldinger om omkomne i forbindelse med oversvømmelserne.