Voldsomt snefald over alperne omdanner lige nu bjergsider i Østrig til dødsensfarlige lavine-fælder, mens mange skisportsområder samtidig bliver til nærmest uendelige legepladser for turister.

Joan Hylle hører til blandt de mange, der heldigvis har stor fornøjelse af den vedvarende, tunge og på samme tid smukke og hvide nedbør.

»Jeg har aldrig set så meget sne før. Det er helt vildt,« siger hun.

Den 36-årige dansker ankom lørdag til Saalbach-Hinterglemm i Østrig sammen med sin mand og deres tre børn samt hendes svoger, svigerinde og deres to børn.

Joan Hylle fortæller, at særligt børnene nyder de store mængder sne.

Med det samme oplevede de konsekvenserne ved snefaldet, der nu har ført til, at lavinefaren i flere områder er på sit højeste niveau.

Livsfarlige laviner Flere personer har mistet livet i laviner i Schweiz, Østrig og Tyskland og myndigheder har advaret om, at der fortsat er risiko for laviner flere steder. I Østrig er hundredvis af beboerne fanget i deres hjem, fordi vejene er blokeret på grund af sne. Flere områder er også uden strøm, efter at træer har ramt højspændingsledninger. Kilde: Ritzau

»Vi nåede lige at komme ind i dalen, inden den blev lukket på grund af lavinefare. Dalen blev åbnet op igen efter 24 timer. De skulle sprænge en lavine, der var til stor fare. Lavinen løb over hovedvejen, så derfor blev der lukket for al ind- og udkørsel til dalen og byen,« fortæller hun.

Andre danske turister er blevet ombooket af deres rejsebureau, fordi sneen har umuliggjort deres ankomst til de bestilte hoteller og lejligheder.

Der er tale om omkring 150 gæster, der oprindeligt skulle til skisportsområdet Obertauern, fortæller Toke Hyldgaard, der er salgs- og marketingdirektør i Skinetworks, der står bag rejsebureauerne Nortlander og Danski.

Der arbejdes hårdt på at fjerne de enorme mængder sne.

»Vi har en ankomst i aften (onsdag aften, red.) til Østrig, hvor der var nogle, der skulle til Obertauern, som fortsat er lukket. Den situation havde vi frygtet, så vi har kontaktet alle og tilbudt dem andre rejser til andre destinationer,« siger han.

Ifølge Joan Hylle er der faldet op til omkring to meter sne i Saalbach-Hinterglemm.

Det besværliggør skiløb, fordi mange pister og lifter er lukkede og sneen ligger i 40 centimeter høje dyner på pisterne, men særligt børnene er begejstret for de usædvanlige snemængder.

»Det er absolut ikke ødelæggende for ferien - det er en kæmpe oplevelse. Ungerne er vilde med alt det sne - både at stå på ski i det, men også at lege i det,« siger Joan Hylle.

Det er ikke let at stå på ski i al den løse sne, fortæller Joan Hylle, der her ses efter et styrt i det hvide pudder.

En 39-årig dansk mand måtte dog sande, at han tilsyneladende fik forvildet sig ud på et sneeventyr, han ikke uden hjælp kunne finde hjem fra.

Således måtte en gruppe på tyve personer i en bjergredningstjeneste mandag trodse lavinefaren for at finde og redde danskeren, der kom uskadt ned fra et bjerg omkring byen Westendorf.

Joan Hylle fortæller, at hun og familien føler sig helt tryg, når de boltrer sig på løjperne.

»På hotellet har de været gode til at informere os om situationen. Og er der den mindste fare for os turister, så lukker de pisterne,« siger hun og fortsætter:

Her ses Joan Hylles datter, Andrea, der åbenlyst har sig en fest i sneen.

»Det er en speciel oplevelse, man kun oplever én gang i livet. Specielt at stå på toppen af et bjerg og høre, at der sprænges laviner rundt om én.«

Selvom de mest voldsomme snebyger ser ud til at være overstået, vil sneen fortsat falde i de kommende dage, lyder prognoserne.

Det fortæller meteorolog ved DMI, Bolette Brødsgaard.

»Vejret fortsætter onsdag og torsdag men klinger så lidt af natten til fredag. Det giver en pause, inden et nyt snevejr begynder. Og det vil give en god portion sne,« siger hun.

Der er lavinefare i store dele af alperne efter snefaldet. Den sorte farve markerer, hvor faren er på sit højeste niveau (5). Foto: Lawineninfo, onsdag 14.30

epa07263396 A snow-covered car is seen at a parking lot during heavy snowfall in Obertauern, Austria, 05 January 2019. Austria and southern Germany are expected to receive heavy snowfalls over the weekend. Weather forecasts warn that the snowstorm could cause roadblocks and increased avalanche danger in many parts of the affected region EPA/CHRISTIAN BRUNA Foto: CHRISTIAN BRUNA