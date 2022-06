Lyt til artiklen

Det var dagen, der for evigt forandrede USA.

En vred menneskehob angreb selve fundamentet for demokratiet. Flere mennesker mistede livet, mens medlemmer af Kongressen og vicepræsidenten måtte flygte for deres liv.

Netop den tidligere amerikanske vicepræsident Mike Pence er i centrum for en række billeder fra dagen, der først for nylig er dukket op.

De stammer fra timerne omkring stormløbet på Kongressen 6. januar 2021.

Og de er helt unikke.

På et af billederne, som er blevet delt flittigt på sociale medier, ser man Mike Pence på afstand.

Han står med én telefon ved øret, en anden i sin venstre hånd. Over for ham står en kvinde med korslagte arme. Mike Pences datter Charlotte.

Det, der drager seerens blik, er billedet på den smartphone, Mike Pence kigger på.

Mike Pence 6. januar 2021 et sikkert sted under Kongressen. Her med sin datter Charlotte. Foto: 6. Januar Komiteen

Man kan med nød og næppe ane, at det er den daværende præsident Donald Trump.

Det var et afgørende øjeblik på dagen, der var tæt på at omgøre det amerikanske demokrati. Donald Trump var på videoen i gang med at bede stormløberne om at 'gå hjem' efter timer med hærgen af Kongressen.

Men Mike Pence ser tydeligvis ikke på videoen fra sine vanlige gemakker i kongresbygningen.

I stedet befinder han sig et sted med rå beton, store skraldebeholdere.

Få timer forinden havde Donald Trump opildnet en stor demonstration foran Det Hvide Hus til at marchere mod Kongressen, mens den officielle optælling af stemmer fra præsidentvalget var i gang.

Ikke længe efter indtog tusindvis af oprørere bygningen.

Et af tilråbene fra den aggressive menneskemængde lød: 'Hæng Mike Pence'.

Da menneskemængden trængte ind i kongresbygningen, blev Mike Pence hastet bort af sikkerhedspersonale, da bevæbnede oprørere kun var få meter fra ham. Hans liv i fare, har prominente politikere tidligere udtalt.

Mike Pence i arbejde under sin evakuering 6. januar 2021. Foto: 6. Januar Komiteen

Planen var egentlig, at Pence skulle køres i kortege væk fra Kongressen. I sikkerhed.

Men det afviste Mike Pence blankt.

Han ville ikke forlade bygningen, selvom den var under angreb.

Der blev løbende taget billeder.

I stedet forblev Mike Pence under Kongressen i et område, der normalt bruges til at af- og pålæsse ting til Kongressen.

»Da vi kom ned til den sikre lokation, guidede Secret Service os ind i bilerne, hvilket jeg fulgte, og så lagde jeg mærke til, at vicepræsidenten ikke gik hen til bilen,« forklarede en af Mike Pences tætte rådgivere ved navn Greg Jacob torsdag i forbindelse med de høringer, som netop nu finder sted om stormen på Kongressen.

»Jeg fik at vide, at vicepræsidenten havde nægtet at gå ind i sin bil (og køre væk, red.),« uddybede Greg Jacob.

I stedet fulgte Mike Pence, der insisterede på, at demokratiet skulle gå sin gang, med i, hvordan stormløbet udspillede sig fra krypterne under Kongressen.

Mike Pence, efter han 6. januar 2021 var blevet ført i sikkerhed under Kongressen Foto: 6. Januar Komiteen

Hvad Mike Pence har tænkt i de skæbnesvangre timer, står ikke klart.

Men det står klart, at vicepræsidenten afviste sin chefs idé og hårde pres for at ændre valgresultatet.

Og presset var der.

»Jeg kan huske, at han brugte ordet 'tøsedreng'. Enten kaldte han ham en tøsedreng – jeg kan ikke huske, om han sagde 'du er en tøsedreng', eller 'så vil du være en tøsedreng' – men tøsedreng er ordet, jeg husker,« forklarede Nicholas Luna, en tidligere assistent af Trump, om et opkald mellem Trump og Pence om morgenen 6. januar.