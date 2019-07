I 1947, to år efter 2. verdenskrigs afslutning, mødte Marilyn Frances DeLaigle og Herbert DeLaigle hinanden. Året efter blev de gift og var sammen indtil i fredags, hvor de begge sov stille ind.

Kærlighed kan vare ved, og det er et nyligt, afdød ægtepar et smukt bevis på.

For 72 år siden, i 1947, mødte den dengang 16-årige Marilyn Frances DeLaigle en seks år ældre mand, 22-årige Herbert DeLaigle. Det møde skulle senere vise sig at være kærlighed ved første blik.

For i 1948 blev de to gift. Et ægteskab, der varede indtil fredag den 12. juli, hvor først 94-årige døde natten til fredag klokken 02.20. Og præcis 12 timer senere sov 88-årige Marilyn Frances DeLaigle stille ind i Augusta, Georgia i USA, hvor parret boede, skriver CNN.

Parret blev interviewet i 2018 i forbindelse med deres 70-års bryllupsdag. Foto: CNN Vis mere Parret blev interviewet i 2018 i forbindelse med deres 70-års bryllupsdag. Foto: CNN

Dermed nåede parret sammen at opleve store begivenheder såsom starten på fjernsynets dominans i 1950'erne, Berlinmurens opførelse og senere fald i henholdsvis 1961 og 1989 og månelandingen i 1969.

Samtidig kunne parret også sidste år fejre jernbryllup, hvilket markeres ved 70-året for ægteskab.

Marilyn Frances DeLaigle og Herbert DeLaigle efterlader sig seks børn, 16 børnebørn, 25 oldebørn og tre tip-oldebørn.

De blev begravet sammen mandag.

Herbert DeLaigle og Marilyn Frances DeLaigle mødte hinanden i 1947. Året efter blev de gift. Foto: CNN Vis mere Herbert DeLaigle og Marilyn Frances DeLaigle mødte hinanden i 1947. Året efter blev de gift. Foto: CNN

Ægteparret mødte hinanden i Waynesboro, Virginia i USA. Her arbejdede Marilyn Frances DeLaigle på en café, hvor Herbert DeLaigle hurtigt fik et godt øje til hende.

»Jeg blev ved med at se hende gå ind og ud (ad caféen, red.). Til sidst fik jeg modet til at spørge, om hun ville gå ud med mig,« sagde Herbert DeLaigle i interview med WRDW sidste år.

Han friede et år senere, og selvom parret kom en time for sent til deres eget bryllup, fik de overtalt præsten til at gennemføre et 'lynbryllup'. Efter deres bryllup, boede parret seks år i Tyskland, før de flyttede tilbage til USA.

I de efterfølgende år tjente Herbert DeLaigle også i den amerikanske hær under Koreakrigen og Vietnamkrigen.