Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Flere svenske bilister måtte lige kigge en ekstra gang på radiodisplayet, da en faretruende besked tonede frem.

»Vigtig trafikmelding. Blekinge amt. Luftangreb, fare,« stod der på displayet.

Beskeden var illustreret med en advarselstrekant. Der lød også et særligt signal i bilernes højttalere, da beskeden også gik ud i æteren. Det skriver det svenske medie Dagens Nyheter.

Ifølge Felicia Danielsson, der pressemedarbejder hos Trafikverket, blev beskeden sendt ud ved en fejl.

»Vi har kunnet se, at den er gået ud af vores systemer via bilradioen, men vi ved ikke, hvor i systemet den er gået ud fra. Vi kigger på, hvor budskabet kommer fra, og hvordan det kan ske. Så vidt vi ved, har der ikke været luftangreb over Blekinge,« siger hun i Dagens Nyheter.

Felicia Danielsson fortæller, at der findes en funktion, hvor Trafikverket kan sende vigtige beskeder ud til alle med bilradio.

Hvis du har radioen tilsluttet systemet, forsvinder det du lyttede til, og meddelelsen afspiller. Ifølge Trafikverket er det ikke en såkaldt VMA, en vigtig besked til offentligheden, men en besked, der går ud via TMC-systemet, trafikmeldingstjenesten.

Man kigger nu på, om der er tale om en menneskelig fejl eller hacking.