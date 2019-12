Det kan koste dyrt, hvis man er sin partner utro. Det kan rigmand fra Sykorea, Chey Tae-won, skrive under på.

Han har i mere end 30 år dannet par med sin - for nuværende - kone, Roh Soh-yeong. Onsdag indgav hun sin del af skilsmisse papirene, hvor hun kræver et beløb, der kan sætte skilsmissen på listen over verdens dyreste.

Hun kræver 42,3 procent af hans aktier i virksomheden SK Holding Co. En procentdel, der svarer til cirka otte milliarder danske kroner.

Det skriver flere medier internationale medier, heriblandt The New York Times.

Det var da også en særlig måde Chey Tae-won valgte at offentliggøre sine sidespring.

Da de fandt sammen i 1988 trak det en del opmærksomhed. Han var søn af en af Sykoreas mest økonomisk magtfulde mænd, mens hun var datter af landets daværende præsident, Roh Tae-woo.

De var derfor et par, de fleste sydkoreanere kendte til - og derfor var det også særligt bemærkelsesværdigt, da Chey Tae-won sendte et tre sider langt brev til en lokal avis.

Her fortalte han, at han havde en affære uden for ægteskabet.

Og det er altså endt i et søgsmål, der kan koste ham dyrt.

'Jeg tror, det er tid til at lade min mand gå, og lade ham finde den glæde, som han desperat ønsker,' skrev hun onsdag på sin Facebook-profil.

For to år siden forsøgte de to at blive enige om en skilsmisseordning - de blev endda hjulpet af en domstol.

Desværre blev de aldrig enige, så nu prøver de altså igen.