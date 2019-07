22. juli er årsdagen for den ubeskrivelige tragedie i Norge, hvor 77 personer mistede livet i et terrorangreb. Dagen har ukendte personer valgt at markere ved at spraymale hagekors på et mindesmærke.

Det er sket i Tønsberg syd for Oslo, hvor et mindesmærke for 22. juli 2011 natten til mandag blev udsat for hærværk.

»Jeg er chokeret og målløs. Dette er at vanære ofrene efter 22. juli,« siger Fabian Wahl Sandvold, leder i AUF (Norges arbejderpartis ungdom) Vestfold, til NRK.

Det var forbipasserende, som opdagede, at der var blevet malet hagekors på mindesmærket, der står ved Hotel Klubben i Tønsberg.

Det skriver Tønsberg Blad, som bliver citeret i flere norske medier.

Det er i dag, mandag 22. juli, otte år siden, Norge blev ramt af terrorangrebet begået af Anders Behring Breivik.

I alt mistede 77 personer livet. Langt de fleste af dem på øen Utøya, hvor det norske arbejderpartis ungdom holdt møde. De yngste, der blev dræbt, var bare 14 år.

I løbet af mandagen er der i Tønsberg planlagt en markering af årsdagen for angrebet. Den skal finde sted ved mindesmærket i byen.

Da man fra Tønsberg Kommunes side blev opmærksom på hærværket, gik man straks i gang med at fjerne hagekorset.

Til lokalavisen oplyser man da også, at arbejdet går godt, og man efterhånden har fået fjernet det meste af hagekorset.

Derfor forventer man også at kunne afholde mindeceremonien, da man regner med at være færdig med at fjerne det helt, inden den planlagte markering skal finde sted senere på dagen.

Politiet fortæller, at de indtil videre ikke har mistænkte i sagen.