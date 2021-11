På den ene side af grænsen står hobevis af forhutlede, skræmte og desperate mænd, kvinder og børn. På den anden svært bevæbnet politi.

Mellem dem kan man se tåregas, røg og store mængder pigtråd. Et dystert ingenmandsland.

Situationen på grænsen mellem Hviderusland og Polen har været anspændt i månedsvis. Mandag eksploderede det hele.

Billeder fra grænseområdet viser hundredvis af migranter, der hårdt presset af bevæbnede hviderussiske sikkerhedsstyrker forsøger at finde vej over grænsen til Polen og ind i det forjættede EU.

Langt de fleste af migranterne er fra mellemøstlige lande som Irak og Syrien.

Og de bruges aktivt i et hybridangreb på EU, lyder kritikken fra flere sider. Ikke mindst fra hviderussiske oppositionspolitikere og kritikere af præsident Alexander Lukasjenko.

En af dem er journalist Hanna Liubakova. Fra sin base et hemmeligt sted i Europa følger hun situationen i hjemlandet, som hun flygtede fra sidste år af frygt for sin sikkerhed, tæt.

»Den seneste måned er den her situation bygget op. Der er kommet flere og flere migranter til Hviderusland med det ene formål at tage til grænsen og forsøge at komme ind i EU. I går var en kæmpe eskalering med tusindvis af personer, der forsøgte at krydse grænsen,« siger Hanna Liubakova til B.T. over en krypteret kommunikationsapp.

Polske grænsevagter ved grænsen til Hviderusland, hvor hundredvis af migranter forsøger at krydse ind i EU. Vis mere Polske grænsevagter ved grænsen til Hviderusland, hvor hundredvis af migranter forsøger at krydse ind i EU.

»Gennem de seneste uger har vi kunnet se, hvordan der er kommet flere og flere migranter fra Mellemøsten til Minsk. Meldingerne er gået på 40-50 fly om ugen. De rejser herop via statsejede rejseselskaber. Den officielle melding er, at de er turister, men egentlig er de migranter, som vil til EU,« forklarer hun.

I flere internationale medier er det blevet beskrevet, hvordan store mængder migranter bevægede sig mod Polen.

Samtidig har man kunnet se på billeder fra det polske forsvarsministeriums grænsevagter, hvordan maskeklædte og bevæbnede sikkerhedsstyrker på den hviderussiske side i flere tilfælde på det kraftigste har opfordret migranter til at krydse grænsen til Polen.

I enkelte tilfælde er der endda billeder af migranter, der bliver skubbet over grænsen.

Hanna Liubakova fortæller, at den store mængde migranter har et eneste formål for Lukasjenko-regimet.

»De skal være med til at destabilisere grænsen mellem EU og Hviderusland. Og de skal destabilisere lande som Polen og Litauen,« siger Hanna Liubakova.

Strategien med nærmest at angribe EUs grænse med migranter, der delvist udgøres af kvinder og børn, beskrives flere steder som kynisk.

Andre tager endnu større ord i brug.

Maskeklædte hviderussiske vagter med våben forsøger at kontrollere migranter ved grænsen til Polen. Foto: Polens Grænsepoliti Vis mere Maskeklædte hviderussiske vagter med våben forsøger at kontrollere migranter ved grænsen til Polen. Foto: Polens Grænsepoliti

Det gælder blandt andet EU-præsident Ursula von der Leyen.

»Hviderusland må stoppe med at sætte folks liv på spil. Jeg opfordrer til yderligere sanktioner og muligvis til sanktioner mod lande, hvis flyselskaber er involveret. Vi ønsker at forhindre en humanitær krise og få folk sikkert hjem,« skriver von der Leyen blandt andet på Twitter.

Men den humanitære krise er der allerede. Hundredvis af migranter sover på gaden i Minsk, mens andre på vej mod grænsen sover i telte i kolde skove uden mad og sikkerhed. Flere har mistet livet undervejs.

Og det skyldes alt sammen et hviderussisk regime med Alexander Lukasjenko i spidsen, som er gået helt amok, mener Hanna Liubakova.

»Der har været mange mærkelige ting det seneste år fra Lukasjenko-regimet. Blandt andet det Ryanair-fly, der blev tvunget ned for at anholde en blogger, den hviderussiske sprinter under OL, der måtte flygte, og nu de her angreb på grænsen,« siger hun og uddyber:

»Regimet kender ikke længere grænserne. Meget tyder på, at Lukasjenko gør det her for at provokere EU til at tale med ham igen. Efter svindelvalget sidste år har de lukket ham ude og indført sanktioner mod ham,« siger Hanna Liubakova om Alexander Lukasjenko.

Lukasjenko blev erklæret vinder af valget sidste år. Men alle uafhængige observatører meldte om massiv valgsvindel.

Oppositionspolitikeren Sviatlana Tsikhanouskaya udråbte efter valget sig selv som den retmæssige vinder. Men da hun dagen efter valget skulle til møde hos den hviderussiske valgkommission, forsvandt hun.

Hundredvis af mellemøstlige migranter på vej til den polske grænse i Hviderusland. Vis mere Hundredvis af mellemøstlige migranter på vej til den polske grænse i Hviderusland.

Efter mange timers uvished dukkede hun pludselig op i nabolandet Litauen. Siden har hun været den største kritiker af Lukasjenko-regimet.

Og mandag gav hun også Alexander Lukasjenko skylden for det, der sker ved grænsen:

»Lukasjenko er fuldt ud ansvarlig for hybridangrebet på Polen, Litauen og EU.«

B.T. har bedt såvel det hviderussiske som polske forsvarsministerium om en kommentar til situationen ved grænsen. Så vidt er ingen af dem vendt tilbage.