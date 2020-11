Hvad ville du gøre som det første, hvis du blev løsladt efter 15 år for en forbrydelse, du ikke havde begået?

Amerikanske Joseph Webster var ikke i tvivl:

Torsdag forlod han fængslet i Nashville som en fri mand efter næsten 15 år bag tremmer.

Og det første, den nu 41-årige mand gjorde i friheden, var at give sin mor et stort kram.

»Gud være lovet,« udbrød moderen Marie Burns uden for retslokalet, mens hun omfavnede sin yngste søn.

»Jeg elsker dig. Jeg er så glad for at se dig. Åh, det er så længe siden, skat. Åh, det er så længe siden,« sagde hun ifølge avisen Tennessean, mens hun nærmest kollapsede, fordi hun var så bevæget.

Tilbage i 2006 fik den dengang 26-årige Webster en livstidsdom for mordet på Leroy Owens.

Et mord, som det nu har vist sig, han ikke begik.

Leroy Owens blev tæsket ihjel med en betonblok tilbage i 1998, og Webster blev anklaget for drabet, mens han afsonede en dom for en mindre forbrydelse flere år senere.

Efter halvandet årti bag lås og slå og flere års intens efterforskning, er det nu endelig lykkedes statsadvokatens afdeling for undersøgelse af uskyldig dømte i delstaten Tennessee at bevise, at Joseph Webster umuligt kan være gerningsmanden.

DNA-materiale fra gerningsstedet samt en række vidneudsagn beviste i sidste ende Websters uskyld.

Men der var ingen bitterhed at spore hos den nu tidligere fange, da han blev løsladt.

Dear all: This is the official @gofundme started for exoneree Joseph Webster by his attorney @Scot_Blog. Please consider making a contribution: https://t.co/BL3uaUhvrf — Colin Miller (@EvidenceProf) November 12, 2020

»Det er på tide at samle stumperne sammen, og begynde på livet igen,« sagde han efter afgørelsen.

Midt i glæden over sin egen frigivelse, kom han med en udtalelse direkte henvendt til offerets pårørende.

»Jeg føler med dem, men det var ikke mig, der gjorde det. Jeg håber, de finder ham, som rent faktisk gjorde det... Jeg har stor sympati med dem. Jeg ønsker dem også det bedste i situationen.«

Joseph Websters advokat har nu startet en indsamling på nettet, som skal hjælpe den tidligere indsatte i gang med et nyt liv i friheden.