Et fly, der sent tirsdag ventes at lette i London for at flyve asylansøgere til Rwanda, vil formentligt kun have seks migranter om bord.

Det rapporterer BBC.

Det menes, at flyet vil lette fra en militær lufthavn i Wiltshire. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol meddeler, at den tirsdag udstedte en ordre, som hindrede deportation af en af asylansøgerne, som skulle have været med flyet.

Det skriver Reuters.

Billeder fra lufthavnsområder viser demonstranter, som blokerer udgange fra Heathrow.

Stop Deportations-demonstranter står bag demonstrationen for at modstå den første deportationsflyvning.

Det gjorde de ved at låse sig sammen med metalrør og blokere af udgange fra Colnbrook Immigration Removal Center i Heathrow, hvor de resterende personer, som indenrigsministeriet havde til hensigt at sætte på flyet til Rwanda, menes at være.

Artiklen opdateres...