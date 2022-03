»Situationen er utrolig kritisk.«

Sådan lyder det fra Paul Mansour, der er ejer af Crown Mills, en af de 12 importører af hvede i Libanon.

Det skriver The National.

For Libanons hvedeimportører har ikke foretaget nogen nye ordrer på det globale marked siden Rusland invaderede Ukraine.

Libanesiske importører kæmper nemlig for at få dollar fra et tilskudsprogram til at købe hvede fra nye leverandører. Men problemet er, at de kræver store udbetalinger.

Mansour fortæller desuden, at der er lav interesse i at sælge til Libanons lille marked med seks millioner mennesker.

»Leverandører er ligeglade med Libanon og henvender sig til lande, der er sikre på at betale dem, såsom Egypten, Tyrkiet eller Grækenland,« sagde han.

Det næstbedste hvedekilde alternativ understreger han er Frankrig, Tyskland eller Polen. Han fortæller desuden, det vil koste 200 dollar mere pr. ton end sidste måned.

Og at matche disse nye priser vil være svært for Libanon, fortæller han.

Der er derfor ikke blevet foretaget nye køb siden 24. februar.

Mens embedsmænd kæmper for at finde løsninger og appellerer til internationale donationer, spiser Libanon hurtigt sine hvedeforsyninger, fordelt på landets 12 importører. Disse vil række omkring en måned endnu, hvis der ikke findes en løsning snarest, lyder det.

Libanon har indtil krigens begyndelse normalt købt 96 procent af sin hvede fra Rusland og Ukraine.