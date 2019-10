Donald Trump tøver med kritik af Kinas rolle i Hongkong, men hans vicepræsident holder sig ikke tilbage.

USA's vicepræsident, Mike Pence, siger i en tale torsdag, at USA støtter demonstranterne i Hongkong.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi står ved jeres side, vi er inspireret af jer. Vi opfordrer jer til at fortsætte de ikkevoldelige protester, sagde Pence, der var inviteret til at holde tale ved en konservativ tænketank i Washington D.C.

Vicepræsidentens støtte til demonstrationerne mod stigende kinesisk kontrol med den delvist uafhængige storby er bemærkelsesværdig, da USA's præsident, Donald Trump, hidtil har tøvet med at udtrykke sin uforbeholdne støtte.

Pence kritiserede i talen Kinas forsøg på at begrænse "demokratiske rettigheder og friheder" i storbyen, der formelt er en del af Kina, men som nyder en høj grad af selvstændighed.

- Hongkong er et levende eksempel på, hvad der kan ske, når Kina omfavner frihed, sagde Pence.

Vicepræsidenten understregede, at USA ikke søger yderligere konfrontation eller "afkobling" i forholdet til kineserne.

Hans kommentarer var skarpe, og han kaldte det kommunistiske land for en "overvågningsstat", der for ofte udfører "stadig mere provokerende" militære manøvrer.

Massive folkelige demonstrationer har præget Hongkong i måneder, og det har ført til voldelige sammenstød mellem demonstranter og politi.

USA og Kina er i øjeblikket involveret i en handelskrig, hvor begge parter har øget en række toldsatser.

Forhandlingerne mellem de to parter har bølget frem og tilbage, men tidligere på måneden annoncerede Donald Trump, at man nu var nået en ny fase.

Tonen i Pences tale var et brud med de toner, der ellers er kommet fra Det Hvide Hus.

Talen var også ventet med spænding, da et stort anlagt topmøde mellem Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, skal afholdes i Chile.

Her forventes det, at de kan blive enige om en delvis handelsaftale mellem de to lande.

De amerikanske aktieindeks S&P 500 reagerede negativt på vicepræsidentens udtalelser torsdag.

/ritzau/