Imens De Forenede Nationer i New York debatterer verdens klimaproblemer, så har USA's vicepræsident Mike Pence fået flere uvenner.

De kommer efter han bragte otte biler med til den historiske ø Mackinac Island i lørdags. Biler, de har skam været forbudt på øen siden 1898!

Både indbyggere og besøgende på øen i Lake Huron, Michigan kommer normalt rundt på cykel eller en hestevogn.

»Det får min mave til at vende sig,« skriver demokraten og kritikeren af præsident Trump, Rashida Tlaib, og han linker til en video af Pences konvoj.

Den tidligere reporter for nyhedsbureauet AP, Ron Fournier, har dækket utallige præsidenter. Han fortæller til Detroit Free Press, at flåden af SUVere var 'obskøn'.

»Det drejer sig både om øens eksistens og størrelse,« siger Fournier til avisen. »Ingen sikkerhedsekspert vil kunne sige, at det var nødvendigt (at køre i biler, red.).«

Men Phil Anderson, som kørte rundt på øen på cykel den lørdag, ser ingen problemer.

»Det er ikke noget problem overhovedet,« siger han. »Den vidunderlige præsident og den vidunderlige vicepræsident skal jo ud og møde folk. Og man kan ikke forvente, at de går fra lufthavnen.«

Mackinac Island har været bilfri lige siden 1898.

Mens han var præsident i 1975 besøgte Gerald Ford øen, og han blev fragtet rundt i en hestevogn.

De tidligere præsidenter Harry S. Truman, John F. Kennedy, George H.W. Bush og Bill Clinton har alle været på Mackinac Island uden biler.

Mike Pence er den første vicepræsident, der kommer på besøg, og han landede i Mackinac Island lufthavn for at tage til en republikansk forsamling på øen.

Det er en køretur på 1 mil (1,6 km) hver vej.