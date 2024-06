Kamala Harris' svar var så kort, som det kunne være.

»Nej,« lød det fra den nuværende amerikanske vicepræsident.

Og værten Jimmy Kimmel reagerede da også prompte ifølge Deadline, da han hørte den respons forleden i sit talkshow 'Jimmy Kimmel Live':

»Wow, det var alligevel noget,« sagde han.

Donald Trump er netop dømt skyldig i retten i den såkaldte tystyssag. Foto: Eva Marie Uzcategui/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump er netop dømt skyldig i retten i den såkaldte tystyssag. Foto: Eva Marie Uzcategui/AFP/Ritzau Scanpix

Forinden havde han ganske simpelthen spurgt Kamala Harris, om hun nogensinde havde mødt USAs tidligere præsident, der igen stiller op til det kommende valg om bare fem måneder: Donald Trump.

Og på trods af, at Kamala Harris sammen med præsident Joe Biden overtog ledelsen af USA fra netop Donald Trump i januar 2021, har de to modparter aldrig mødt hinanden.

Eksempelvis brød Donald Trump en mangeårig tradition ved at udeblive fra Joe Bidens indsættelsesceremoni, hvor de altså kunne have mødt hinanden.

Snakken faldt på den tidligere præsident, for di Jimmy Kimmel i tv-programmet spurgte ind til den dom, der faldt i sidste uge.

Her blev Donald Trump dømt skyldig i at have fusket med regnskaberne for at skjule en millionudbetaling til pornoskuespillerinden Stormy Daniels i den såkaldt tystyssag.

Om dommen sagde Kamal Harris, da hun kommenterede på, at ekspræsidenten siden har brokket sig højlydt og kaldt det for justitsmord:

»Juryen traf deres beslutning, og ved du hvad, jeg tror, ​​at virkeligheden er, at snydere ikke kan lide at blive fanget og skulle stå til ansvar,« sagde Kamala Harris:

»Den tidligere præsident er en hykler, og han har én slags regler for sig selv og andre regler for alle andre. Lad os spole tiden frem til november. Jeg tror, at det amerikanske folk gerne ser, at deres præsident står til ansvar over for folket.«

