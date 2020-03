Efter at en person i Mike Pences stab var blevet smittet, har vicepræsidenten ladet sig teste.

Den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, er testet negativ for coronavirus.

Det meddeler hans kommunikationsafdeling lørdag lokal tid.

Vicepræsidenten skulle testes for coronavirus, efter at en person i hans stab var bekræftet smittet, selv om han bedyrede, at han ikke havde symptomer.

- Er glad for at kunne meddele, at Covid-19-testresultaterne er kommet tilbage negative for både vicepræsident Mike Pence og andendame Karen Pence, meddeler vicepræsidentens pressesekretær Katie Miller på Twitter.

Også USA's præsident, Donald Trump, har ladet sig teste.

Det skete efter stigende pres, da han angiveligt havde været sammen med flere smittede. Også hans test var negativ.

I alt er der 25.000 bekræftede smittetilfælde USA og omkring 300 mennesker er døde med Covid-19 i landet, hvor smitteudviklingen i stigende grad har fået international fokus.

Det skyldes blandt andet Donald Trumps indledende afvisning af virussets alvor, og det skift i tonen, der efterfølgende er sket hos præsidenten, der nu ifølge nyhedsbureauet dpa blandt andet har sagt, at USA er i "krig" med en "usynlig fjende".

/ritzau/