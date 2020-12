Samuel Little indrømmede i 2018 at have kvalt 93 personer ihjel over fire årtier. Ikke alle drab er bekræftet.

Den dømte drabsmand, Samuel Little, der af USA's forbundspoliti (FBI) bliver anset for at være den værste seriemorder i landets historie, er død. Han blev 80 år gammel

Little, der har indrømmet at have kvalt 93 mennesker ihjel, døde onsdag på et hospital i Californien. Det oplyser delstatens fængselsforbund.

Dødsårsagen er endnu ikke blevet fastlagt.

Little sad frem til sin død fængslet for drabene på tre kvinder i Los Angeles i slutningen af 1980'erne.

Han blev først dømt for drabene i 2014. Her blev han tildelt tre livstidsdomme uden mulighed for prøveløsladelse, efter at DNA-prøver havde knyttet ham til gerningsstederne.

I forbindelse med sin fængsling begyndte Little ifølge FBI at indrømme yderligere drab. Det skete, da han blev interviewet af en agent fra Texas i sin fængselscelle i Californien i 2018.

Under interviewet endte Little i sidste ende med at indrømme, at han havde kvalt 93 mennesker til døde over hele USA mellem 1970 og 2005.

Efterforskere fra FBI har siden verificeret, at Little stod bag 50 af drabene, mens mange flere af indrømmelserne afventer endelig verifikation.

Uanset hvad gør det Little til den seriemorder i USA, der har flest drab på samvittigheden.

Amerikanske myndigheder har tidligere sagt, at Samuel Little tilsyneladende mest gik efter unge sorte kvinder.

Mange af dem var prostituerede eller stofmisbrugere, hvis dødsfald ikke fik specielt meget opmærksomhed på daværende tidspunkt, ligesom nogle af dødsfaldene ikke engang blev registreret som drab.

I stedet blev ofrenes dødsfald tilskrevet overdoser, uheld eller uidentificerede omstændigheder. Flere af de dræbte personer blev heller aldrig fundet.

Før fængslingen for drab havde Samuel Little afsonet to andre domme i Californien. I 1987 afsluttede han blandt andet en fire år lang dom for overfald med et dødeligt våben.

/ritzau/Reuters