Donald Trumps tid i Det Hvide Hus har budt på mange fornyelser og overraskelser.

Ting, som aldrig er set eller sket før. Og det kom der mere af natten til onsdag. Og denne gang var de så opsigtsvækkende, at en rutineret amerikansk journalist 'tabte kæben'.

Journalisten er Washington Post redaktør og skribent Glenn Kessler.

Han har dækket Det Hvide Hus og toppen af amerikansk politik siden 1990'erne.

I en tråd på det sociale medie Twitter skabte han en del opmærksomhed omkring det republikanske konvent, der løber af stablen i en online-udgave i disse dage.

Ved denne type konventer er det normen, at partiets spidser får taletid. Præsidenter, vicepræsidenter, tidligere præsidenter, førstedamer, prominente ledere og ministre.

Men en, som normalt aldrig taler ved et af de store partiers konventer, er den siddende udenrigsminister.

Alt det havde Donald Trump lavet om på ved årets republikanske konvent.

Republikanernes konvent Hvert fjerde år holder både Republikanerne og Demokraterne et konvent

Det gør de for endeligt at nominere den person, som skal være partiets præsidentkandidat

I år er Joe Biden Demokraternes præsidentkandidat, mens Donald Trump er Republikanernes

Først når partiet ved konventet har nomineret en kandidat, er opstillingen endegyldig

I år holdes både Republikanernes og Demokraternes konvent stort set digitalt pga. coronapandemien

De dele, der ikke foregår online, finder hovedsageligt sted i enten Charlotte, North Carolina og Jacksonville, Florida, eller i Det Hvide Hus

Ved tidligere konventer har tusindvis af delegerede og partisoldater været samlet til en stor politisk fest

Demokraternes konvent løb af stablen 17.-20. august. Republikanernes finder sted 24.-27. august

Og det bemærkede Glenn Kessler.

'Der har været så mange brudte normer i Trumps præsidentskab, at det er svært at have styr på dem alle. Jeg har dækket enhver bygning i Washington, D.C. Så jeg vil bruge et øjeblik på at nævne to chokerende ting fra denne uge, baseret på mine mange år som journalist,' indledte Glenn Kessler en Twitter-tråd.

Og så kom han til det helt store chok, som Republikanernes konvent har givet ham.

'Udenrigsminister taler ved Republikanernes konvent! Jeg tabte kæben, da jeg så listen over talere. I mine årtier med at dække diplomati kunne jeg aldrig forestille mig det ske', skriver Kessler.

Den tidligere republikanske udenrigsminister Colin Powell har sagt, at han vil stemme på Joe Biden ved det kommende præsidentvalg. Foto: DNCC Vis mere Den tidligere republikanske udenrigsminister Colin Powell har sagt, at han vil stemme på Joe Biden ved det kommende præsidentvalg. Foto: DNCC

Herefter nævner han den tidligere republikanske udenrigsminister Colin Powell. Han tjente George W. Bush i starten af 00'erne og var manden, der førte USA ind i Irak.

I forbindelse med det republikanske konvent i 2004 sagde han følgende om at udtale sig politisk, når man sidder i udenrigsministerens stol:

»Som udenrigsminister er jeg forpligtet til ikke at deltage på nogen måde overhovedet i politiske debatter. Jeg kan ikke vælge side,« sagde Powell.

Det samme var tilfældet med Bushs republikanske udenrigsminister i 2008, Condoleezza Rice.

Eller som Glenn Kessler skriver:

'Under Republikanernes konvent i 2008 var jeg på rejse med udenrigsminister Condoleezza Rice i Nordafrika. Uden for citat var hun meget interesseret i præsidentkapløbet og tjekkede konstant Real Clear Politics side (en hjemmeside der opdaterer løbende om meningsmålinger, red.). Men hun sikrede sig, at hun var langt væk fra offentlig partipolitik.'

Men sådan var det ikke tilfældet med den nuværende republikanske udenrigsminister, Mike Pompeo.

Natten til onsdag tonede han frem i en optaget video fra Jerusalem. Og hans budskab var klart:

USA's udenrigsminister Mike Pompeo. Foto: Republican National Convention Vis mere USA's udenrigsminister Mike Pompeo. Foto: Republican National Convention

Et stærkt USA ude i verden sikrer sikkerhed i de amerikanske hjem.

»Mine børn er mere sikre på grund af præsident Trump. At sikre fred er det vigtigste. Din og min families sikkerhed er det vigtigste,« sagde Pompeo, der efterfølgende nævnte en lang række af Trumps bedrifter, når det kommer til udenrigspolitik.

»Præsidenten har holdt Kina ansvarlig for Kina-virussen. Deres spioner kommer i fængsel eller sendes hjem, og han har stoppet den elendige samhandelsaftale. I Nordkorea har han fået fanger hjem. Nato er stærkere. Ukraine er bedre stillet og Rusland udfordret. Da Trump satte sig i Det Hvide Hus, var Islamisk Stat på størrelse med Storbritannien. Nu er de slået. Og al-Baghdadi (tidligere leder for Islamisk Stat, red.) er dræbt,« sagde Pompeo, der afsluttede:

»Præsidenten har fået vores ambassade til Jerusalem, og en fredsaftale mellem Israel og Arabiske Emirater på plads.«

Hele Mike Pompeos tale til konventet kan ses i en utekstet udgave her i artiklen.