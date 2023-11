Den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken var søndag på et uannonceret besøg i Irak.

Blinken har efter Hamas' angreb på Israel 7. oktober været på rundfart mellem lande i regionen. Her er målet at forhindre, at konflikten spreder sig. Men en anden ting tiltrak sig opmærksomhed, da udenrigsministeren landede.

På billederne fra lufthavnen ved Bagdad var det et noget usædvanligt syn søndag.

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, ankom sammen med sine sikkerhedsfolk og rådgivere til Irak, hvor han efter en kort gåtur satte sig ind i en Black Hawk-helikopter.

Her fløj Blinken ikke længe efter til 'Den grønne zone' i Bagdad, hvor han blandt andet skulle mødes med den amerikanske ambassadør til Irak for at tale om sikkerhedssituationen. Ikke mindst for de amerikanske militærbaser i landet.

Inden Blinken satte sig ind i helikopteren, måtte han dog gå en lille tur.

Og her blev der taget nogle usædvanlige billeder af USAs topdiplomat.

På gåturen var Blinken nemlig iført en skudsikker vest. Og da Blinken satte sig ind i helikopteren bar han også vesten.

Antony Blinken i Irak med en skudsikker vest på. Foto: Jonathan Ernst/AFP/Ritzau Scanpix

Forklaringen på den usædvanlige mundering for udenrigsministeren skal måske findes i det, Blinken skulle tale med den amerikanske ambassadør om.

Siden Hamas' terrorangreb på Israel og den efterfølgende krig i Gazastriben, har amerikanske baser i Irak flere gange været genstand for raket- og droneangreb.

Her er flere amerikanske soldater blevet såret.

Samtidig havde Kataib Hezbollah-militsen i Irak, der er støttet af USAs modstander Iran, lørdag inden Blinkens besøg været ude og sige, at skulle den amerikanske udenrigsminister vælge at besøge landet, så ville det blive mødt med 'en eskalering af uset størrelse'.

Situationen er højspændt.

USA støtter urokkeligt Israels ret til at forsvare sig og forsøg på at udrydde Hamas, som stod bag terrorangrebet 7. oktober, hvor omkring 1400 hovedsageligt civile mistede livet.

Samtidig har en række militser - støttet af Iran - angrebet amerikanske interesser, ligesom Israel er blevet angrebet af den Iran-støttede Hizbollah-milits fra Libanon og militser fra Yemen.

Ved Blinkens møde med den irakiske premierminister Mohammed Shia al-Sudani fik han lovning om, at den irakiske præsident vil gøre, hvad der står i hans magt for at hævne angrebene på de amerikanske baser i landet.

Og så havde Blinken en klar melding til de militser, som angriber amerikanske interesser i ly af konflikten i Mellemøsten.

»Det var meget vigtigt at sende en klar besked til alle, der forsøger at udnytte konflikten i Gaza til at true vores personale her eller andre steder i regionen: Lad være med at gøre det,« sagde Blinken.