Krisen i Mellemøsten har store dele af verdens opmærksomhed. Ikke mindst i USA. Derfor er den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, på tur i området i disse dage.

Men ikke alt er gået, som den amerikanske topdiplomat kunne ønske sig. Faktisk langt fra.

Han var sendt i byen for at finde støtte til den amerikanske stilling i den nuværende krise, blandt andet at Hamas' angreb på Israel 7. oktober var et terrorangreb.

Samtidig var det Blinkens opgave at få lande som Egypten og Saudi-Arabien til at acceptere det israelske svar på angrebet fra Hamas.

Det har dog langt fra været en succes for Blinken.

Lørdag kunne amerikanske embedsmænd annoncere, at Rafah-grænseovergangen mellem Egypten og Gazastriben ville blive midlertidigt åbnet for amerikanske statsborgere.

Det fik ifølge Washington Post hundredvis af personer til at ankomme til den ellers hermetisk lukkede grænseovergang for så at blive afvist, da Egypten ikke var med på den idé.

En pinlig situation for amerikanerne.

Men endnu mindre heldigt blev det for USA – og specielt udenrigsminister Blinken – da han ankom til Saudi-Arabien og Riyadh.

Antony Blinken med Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman. Foto: Bandar Al-Jaloud/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Antony Blinken med Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman. Foto: Bandar Al-Jaloud/AFP/Ritzau Scanpix

Her var det meningen, at Blinken skulle mødes med den saudiske kronprins Mohammed bin Salman.

Men Blinken, USAs toprepræsentant i udlandet, måtte vente i timevis.

Og først næste morgen blev mødet til virkelighed. Noget, der ligner en ydmygelse af Blinken.

Men da selve mødet endelig fandt sted, der var det ikke meget, Blinken fik med fra Riyadh.

Her slog den saudiske kronprins fast, at de militære operationer i Gaza måtte stoppes, mens blokaden af Gazastriben bør opgives.

Og i det hele taget lød ønsket fra bin Salman til Blinken, at den nuværende krise i Mellemøsten ikke skulle eskaleres.

Med andre ord fik Blinken ikke meget opbakning til USAs linje, hvor Israel skal støttes i sin ageren efter Hamas' blodige angreb lørdag 7. oktober.

Så vidt har omkring 1.300 israelere mistet livet, mens mere end 2.600 palæstinensere er omkommet i de efterfølgende gengældelsesangreb fra Israel.

Blinken har på sin tur blandt andet været forbi Egypten, Saudi-Arabien, Qatar, Israel og Jordan.