USA overvejer flere tiltag mod Rusland efter fængsling af oppositionsleder, siger Antony Blinken onsdag.

USA er "dybt bekymret" for den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj, der for snart to uger siden blev anholdt i Rusland.

Det siger USA's nye udenrigsminister, Antony Blinken, onsdag ved sin første pressebriefing, siden han blev indsat på posten.

Han oplyser, at den amerikanske regering overvejer flere tiltag som modsvar på anholdelsen, og at alle muligheder er på bordet.

- Vi er dybt bekymrede for Navalnyjs sikkerhed, og den større pointe er, at hans stemme taler for mange, mange, mange russere, og at den bør blive hørt i stedet for undertrykt, siger Blinken.

Udmeldingen kommer, samme dag som russisk politi har anholdt Aleksej Navalnyjs bror Oleg Navalnyj.

Det skete i forbindelse med, at politiet også ransagede flere lejligheder og kontorer med tilknytning til oppositionslederen og hans allierede.

Der er i weekenden varslet nye store demonstrationer i Rusland mod Navalnyjs fængsling.

Ivan Zjdanov, der leder Navalnyjs anti-korruptionsorganisation (FBK), siger, at politiet i den forbindelse gennemsøgte ejendommene for påståede planer om at bryde landets coronarestriktioner.

