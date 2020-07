Den amerikanske generalstabschef, Mark Milley, har forståelse for krav om at ændre navne på militærbaser.

USA's øverste general er åben for at ændre navne på militærbaser opkaldt efter militære ledere fra Konføderationen under borgerkrigen fra 1861 til 1865.

At blive mindet om personer, der kæmpede for at bevare slaveriet, kan virke "splittende" og opfattes som en fornærmelse mod de mange sorte, der gør militærtjeneste.

Det sagde generalstabschef Mark Milley torsdag i forbindelse med en høring i Kongressen.

Han pointerede, at omkring 20 procent af soldaterne i hæren er sorte. I visse enheder er andelen oppe på 30 procent.

- Når disse unge soldater kommer til en base som Fort Hood eller Fort Bragg, bliver de mindet om, at generalen, basen er opkaldt efter, kæmpede for slaveriet, som kan have ramt netop deres forfædre, sagde Mark Milley.

Fort Bragg i North Carolina er opkaldt efter general Braxton Bragg, der kæmpede for Konføderationen og bevarelsen af slaveriet, mens Fort Hood i Texas er navngivet efter en anden general fra Sydstaterne.

I kølvandet af protester mod racisme i USA er der fremsat krav om at ændre navnene på flere militærbaser. Idéen er blevet afvist af præsident Donald Trump.

Mark Milley mener ikke, at de militære ledere fra Konføderationen fortjener at blive mindet.

- Borgerkrigen var en oprørshandling. Det var på det tidspunkt et forræderi mod Unionen, flaget og USA's forfatning. Og disse officerer vendte ryggen til deres egne, sagde han.

/ritzau/AFP