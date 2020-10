Men den brede befolkning i USA vil nok først få gavn af vaccine mod covid-19 midt i 2021, siger Anthony Fauci.

Anthony Fauci, der er USA's øverste ekspert i smitsomme sygdomme, siger, at en effektiv vaccine mod covid-19 til amerikanere vil kunne være klar i begyndelsen af december.

Det fortæller han den britiske tv-station BBC.

Men folk skal ikke glæde sig for tidligt. For man skal langt ind i 2021, før den brede befolkning vil kunne blive dækket af en vaccine.

- Vi vil vide, om en vaccine er sikker og effektiv i slutningen af november eller begyndelsen af december, forklarer han.

Fauci er læge og immunolog, han leder USA Nationale Institut for Allergi og Smitsomme Sygdomme, og han er rådgiver for Det Hvide Hus.

Præsident Donald Trump har sagt, at en vaccine vil være klar i slutningen af året. Det giver Fauci ham ret i.

Men de første begrænsede doser af vaccinen vil blive givet til mennesker, der vil være udvalgt efter bestemte prioriteter. Læger og sygehuspersonale vil sammen med personer med lidelser være de første til at blive vaccineret, siger han.

- Så antallet af doser, der vil være tilgængelige i december, vil bestemt ikke være nok til at vaccinere alle, understreger han.

Ifølge Fauci vil der gå "adskillige måneder" ind i 2021, før vaccinen vil være bredt tilgængelig.

- Når man taler om at vaccinere en væsentlig andel af befolkningen, så man kan gøre et stort indhug i udbruddets dynamik, så vil det meget sandsynligt ikke blive før andet eller tredje kvartal i det år (2021), siger han.

Fauci påpeger, at når man har en effektiv vaccine i slutningen af året, så kan det dreje sig om "mere end en". Altså flere producenter kan være i spil til at levere en vaccine mod covid-19.

Han har adskillige gange offentligt modsagt præsident Donald Trump, der ved flere lejligheder har forsøgte at bagatellisere sygdommen og risikoen for befolkningen. Trump endte selv med at blive smittet i begyndelsen af oktober.

/ritzau/