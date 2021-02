George Shultz var med til at forme USA's udenrigspolitik i den kolde krigs sidste år. Han blev 100 år.

USA's tidligere udenrigsminister George Shultz er død, 100 år, rapporterer avisen Washington Post.

Han var udenrigsminister under den republikanske præsident Ronald Reagan i 1980'erne og spillede en vigtig rolle under udformningen af USA's udenrigspolitik i slutningen af den kolde krig.

Han havde også poster i regeringer hos de to foregående republikanske præsidenter, Dwight Eisenhower og Richard Nixon.

Shultz døde lørdag i sit hjem i Stanford i Californien, oplyser tænketanken Hoover Institution, som han var tilknyttet.

Shultz var kendt som en stærkt konservativ politiker, der bekendte sig til lave skatter og mindre stat.

Men han blev især kendt for at gå imod høgene i præsident Reagans regering, da Mikhail Gorbatjov midt i 1980'erne blev Sovjetunionens leder.

De ønskede en konfrontatorisk linje over for den nye sovjetleder. Men Shultz så Gorbatjov som en anderledes leder, det ville være muligt at forhandle med om nedrustning.

Det var den linje, som Reagan valgte, og som endte med banebrydende aftaler om nedrustning. Det var en politik, som senere førte til opløsningen af det kommunistiske Østeuropa og en demokratisering af disse lande.

