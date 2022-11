Lyt til artiklen

Han er ikke i stand til at vinde igen. Faktisk var det hans skyld, at det gik så dårligt for republikanerne til midtvejsvalget, og hvis han ikke får sin vilje, vil han ødelægge Det Republikanske Parti.

»Han truer med at brænde partiet ned.«

Sådan lyder vurderingen – i meget grove og overordnede træk – fra tidligere justitsminister William Barr i et langt indlæg i New York Post.

Manden, han skriver om, er hans tidligere chef, Donald Trump, og Barrs analyse har nærmest karakter af et opgør med Trump.

Donald Trump vil være præsident igen, men hans tidligere justitsminister, William Barr, mener ikke, han er i stand til at vinde igen. (Arkivfoto)

»Han (Trump, red.) har ikke de egenskaber, der kræves for at vinde en brede, holdbar sejr, som jeg ser som nødvendig for at genoprette Amerika.«

William Barr var minister i Trumps regering, men forlod sin post i december 2020 – kort efter, at Trump havde tabt valget til Joe Biden. Barrs ministerium kunne som bekendt – trods grundige undersøgelser – ikke finde belæg for præsidentens påstand om valgsvindel.

Barrs indlæg i New York Post kommer blot en uge efter, at Donald Trump under stor festivitas afslørede, at han stiller op som præsidentkandidat igen ved valget i 2024.

Siden har der været flere kritiske røster fra både fremtrædende republikanere og konservative medier.

Tidligere justitsminister William Barr frygter, at Donald Trump vil ødelægge Det Republikanske Parti.

Og med indlægget i New York Post melder Barr sig blandt modstanderne internt i Det Republikanske Parti.

Han mener simpelthen ikke, at Trump kan vinde igen, og han argumenterer ved at henvise til resultaterne fra valget i 2020 og det seneste midtvejsvalg, hvor mange af de kandidater, som den tidligere præsident aktivt støttede, ikke blev valgt.

»Det er smerteligt klart bedømt ud fra hans resultater i både valget i 2020 og ved midtvejsvalget i 2022, at Donald Trump hverken er i stand til at skabe denne vindende koalition eller at levere den afgørende og holdbare sejr, der kræves,« skriver Barr.

Blandt de, der lige nu ser ud til at være egnede kandidater, mener Barr, at Trump er 'den person, der mindst er i stand til at forene partiet og den, der har størst sandsynlighed for at tabe valget.'

Trump threatens to burn down the GOP, it's time to move on (William Barr/New York Post) https://t.co/bDx3XyUNhB pic.twitter.com/Wki2MhERK6 — Management Impact Solutions Consulting (@MiExecSearch) November 22, 2022

William Barr er dog ikke blind for de resultater, som Trump opnåede som præsident, og han skriver positivt om hans indsats i forhold til Kina, Iran og Rusland og ikke mindst indfrielsen af løftet om en ambassade i Jerusalem.

Skal republikanerne genvinde Det Hvide Hus, har partiet dog brug for en kandidat, der kan favne både middelklassevælgerne i forstæderne, arbejderklassen og de klassiske konservative, understreger han.

»Det kræver en substantiel, strategisk og disciplineret præsident, der er i stand til at udføre en plan for at opnå de varige reformer, der er nødvendige for at sætte landet tilbage på en fornuftig kurs.«

Problemet med Trump – ifølge Barr – er ikke bare, at han ikke besidder de evner.

William Barr var justitsminister under Trumps præsidentperiode. (Arkivfoto)

»Trumps vilje til at ødelægge partiet, hvis han ikke får sin vilje, er ikke baseret på principper, men på hans egen suveræne narcissisme. Hans egoisme gør ham ude af stand til at tænke på et politisk parti som andet end en forlængelse af sig selv – en kult til persondyrkelse.«

»Det er på tide, at den 45. præsident træder til side.«