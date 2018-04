Tidligere a

USA's tidligere førstedame Barbara Bush er død efter længere tids sygdom. Det oplyser en talsmand for Bush-familien ifølge Reuters og NBC News.

Barbara Bush var gift med George H.W. Bush, som var præsident fra 1989 til 1993.

Hun gennemgik en hjerteoperation i 2009 og havde blandt andet også været i behandling for stofskiftesygdommen basedow.

Søndag meddelte en talsmand for familien, at Barbara Bushs helbred var »svigtende«, og hun havde besluttet sig for at frabede sig yderligere medicinsk behandling. Hun blev 92 år.

George H. W. Bush og Barbara Bush. Foto: MATTHEW CAVANAUGH (arkiv). George H. W. Bush og Barbara Bush. Foto: MATTHEW CAVANAUGH (arkiv).

I stedet ville hun fokusere på at få en så behagelig sidste tid som muligt.

Barbara Bush blev gift med George H.W Bush i 1945. De fik seks børn sammen og var gift i længere tid end noget andet præsidentpar i amerikansk historie.

Barbara Bushs søn George W. Bush var præsident i USA fra 2001 til 2009.

Hun er dermed en af kun to førstedamer, der også var mor til en præsident. Den anden var Abigail Adams, der var gift med præsident John Adams og mor til USA's sjette præsident, John Quincy Adams.

Barack Obama og Barbara Bush. Dallas. Den 25. april 2013. Foto: Jason Reed (arkiv). Barack Obama og Barbara Bush. Dallas. Den 25. april 2013. Foto: Jason Reed (arkiv).

En anden af hendes sønner, John Ellis Bush, i daglig tale Jeb Bush, var guvernør i delstaten Florida i otte år frem til 2007. Jeb Bush forsøgte også at blive valgt som Republikanernes præsidentkandidat til valget i 2016.

Som førstedame var Barbara Bush blandt andet optaget af at styrke læsedygtigheden hos amerikanere.

Hun er også kendt for sit hvide hår og sin store perlekæde.

Perlekæden blev populær i USA, efter at hun bar en til George H.W. Bushs indsættelse i 1989. Senere afslørede Barbara Bush, at hun valgte den opsigtsvækkende perlekæde for at skjule sine rynker på halsen.

Barbara fremstod umiddelbart som en venlig og omgængelig person, men hun var rap i replikken og havde en skarp tunge.

George W. Bushs hustru, Laura, har for eksempel sagt, at hendes svigermor "formåede at fornærme næsten alle mine venner" med en enkelt spydig kommentar, skriver AP.

Udadtil holdt Barbara Bush igen med den slags.

Med en enkelt berømt undtagelse.

I 1984 kunne hun dog ikke vare sig, da hendes mand stillede op til genvalg som vicepræsident sammen med præsident Ronald Reagan.

Deres demokratiske udfordrere, Walter Mondale og Geraldine Ferraro, satte spørgsmålstegn ved, om velhavende personer som Bush-parret kunne sætte sig ind i almindelige amerikaneres liv.

En irriteret Barbara Bush sagde til en journalist, at Ferraro var en »fire millioner - jeg kan ikke sige det - men det rimer på 'rich'«.

Senere forklarede hun, at hun mente 'witch' (heks, red.) og ikke det oplagte 'bitch' (kælling, red.).

BLÅ BOG: Tidligere førstedame Barbara Bush USA's tidligere førstedame Barbara Bush er død efter længere tids sygdom. Navn: Barbara Pierce Bush. Alder: 92 år, født 8. juni 1925. Fødested: New York City Søn/datter af: Magasindirektør Marvin Pierce og Pauline Robinson Nationalitet: Amerikansk. Civilstand: Gift med George H.W. Bush, USA's 41. præsident. Bopæl: Houston, Texas Særlige mærkesager som førstedame: Udryddelse af analfabetisme. Frivilligt arbejde for at afhjælpe hjemløshed. Forbedret behandlingen af Aids. Forbedring af ældres forhold. Børn: Seks – heriblandt USA's 43. præsident, George Bush, samt den tidligere guvernør i Florida, Jeb Bush. Kilder: White House, BBC. /ritzau/

