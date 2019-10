Tyrkiet vil snart indlede operation i Syrien, men det bliver uden amerikanske soldater, oplyser Det Hvide Hus.

De amerikanske styrker vil ikke deltage i en planlagt tyrkisk operation i det nordøstlige Syrien, som Tyrkiet snart vil indlede.

Det oplyser Det Hvide Hus i en pressemeddelelse tidligt mandag morgen dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, efter at USA's præsident, Donald Trump, natten til mandag dansk tid har talt i telefon med den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan.

De amerikanske tropper vil ikke længere befinde sig i området nær grænsen til Tyrkiet. Det skyldes, at Islamisk Stat (IS) er blevet besejret, lyder det fra Det Hvide Hus.

Tyrkiet vil fremover have ansvaret for alle IS-krigere, der blevet taget til fange i løbet af de sidste to år, fremgår det videre af meddelelsen.

Erdogan meddelte i weekenden, at Tyrkiet inden længe vil udføre militære operationer i det nordøstlige Syrien. Det er her, at den amerikanskstøttede YPG-milits holder til.

Det er præsidentens hidtil mest direkte trussel om en offensiv i Syrien, siden Tyrkiet og USA blev enige om at etablere en såkaldt sikkerhedszone.

Det Hvide Hus bekræfter i meddelelsen, at Tyrkiet "snart vil iværksætte sin længe planlagte operation i det nordlige Syrien".

/ritzau/